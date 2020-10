Von Allgemeinverfügung kaum betroffen: Kultur in Bad Lobenstein trotzt Corona

Trotz der neuen Allgemeinverfügung des Landratsamtes Saale-Orla muss der kulturelle Kalender der Stadt Bad Lobenstein nur geringfügig geändert werden – was auch an der vorausschauenden Planung des Kulturamtes liegt. So ist für Kunstinteressierte, Liebhaber klassischer Musik und Geschichtsinteressierte einiges geboten.

Scherben bringen bekanntlich Glück, davon ist Paul Rau überzeugt. Und ordentlich Glück sammelte er, als er seine neue Ausstellung im Neuen Schloss in Bad Lobenstein ausstellte. Einige Rahmen gerieten dabei in Mitleidenschaft. Zum Glück gab es ausreichend Ersatz, um die 30 Kunstwerke auch stilvoll präsentieren zu können. Unter dem Titel „Figürliche Grafik und Zeichnungen“ vereint Paul Rau vorwiegend Handzeichnungen und Druckgrafiken.

Gemacht, um gesehen zu werden

Paul Rau stellt von Oktober bis Januar Aktwerke und Porträts im Neuen Schloss in Bad Lobenstein aus. Foto: Sophie Filipiak

„Die meisten der Zeichnungen habe ich in den 1990er-Jahren angefertigt“, sagt Paul Rau. „Mittlerweile male ich nicht mehr“, fügt der über 80-Jährige hinzu. Ausstellungen konzipiere er aber dennoch, denn im Laufe der Jahre sind zahlreiche Bilder entstanden. „Und es wäre schade, wenn sie nicht gezeigt werden. Die Arbeiten sind gemacht, um gesehen zu werden.“

Paul Raus Freude am Zeichnen begann schon in jungen Jahren. In der Berufsausbildung als Maler in Lobenstein und Leipzig Erste Versuche mit Zeichenkohle auf einem großen Zeichenblock unternahm er bereits mit 18 Jahren. An der Volkshochschule in Leipzig zeichnete er in Abendkursen im Malsaal der Akademie die ersten Akte. Im Malzirkel bei Hans Rudolph in Gera entwickelte Paul Rau seine Zeichenfähigkeiten weiter. Grafische Techniken verfeinerte er in der Förderklasse für Malerei und Grafik in Rudolstadt.

Die Ausstellung „Figürliche Grafik und Zeichnungen“ wird am Donnerstag, 15. Oktober, im kleinen Rahmen eröffnet. Ab dem darauffolgenden Tag ist die Schau auch der breiten Öffentlichkeit zu den gewohnten Öffnungszeiten zugänglich. Das Schlosskonzert am kommenden Sonntag ist von der Einschränkung nicht betroffen. Das liegt am neuen Konzept der Stadt, das beim vergangenen Schlosskonzert gut funktioniert hatte. Die Veranstaltung wird nämlich zweimal angeboten. Für die Abo-Inhaber der Schlosskonzertreihe findet das Konzert um 17 Uhr statt. Für alle anderen Gäste wird ein Konzert um 19 Uhr angeboten. „Daher werden sich pro Auftritt nur maximal 30 Zuhörer im Saal befinden“, sagt Gisa Kurtz vom Bad Lobensteiner Kulturamt. Am Sonntag, 11. Oktober, ist das „Duo con Voglia“ , bestehend aus der Harfenistin Christine Nitsche und dem Klarinettisten Vincent Nitsche, zu Gast. Auch der geplante Vortrag „Die Reichsautobahn Berlin - München, Teil 2“ mit dem Buchautor und Architekturhistoriker Bertram Kurze ist zunächst nicht von der Allgemeinverfügung betroffen, da die Veranstaltung erst am 5. November geplant ist. Auf diesen Vortrag warten einige Bad Lobensteiner schon sein Monaten. Immer wieder musste er verschoben werden. Die bereits erworbenen Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit.

Schwerpunkt ist das gesamte Planungs- und Baugeschehen um Schleiz und Bad Lobenstein mit vielen spannenden Geschichten – möglichst „bauwerksgenau“ wie der Referent sagt. Fixpunkte für die Reichsautobahn Berlin-München im mitteldeutschen Raum waren Halle-Leipzig, Schleiz und Bayreuth. Bayern und Sachsen wünschten eine mehr östliche Lage wegen des Anschlusses Hof-Plauen-westsächsisches Industriegebiet. Das kam jedoch für die Linienführung Berlin-München nicht in Frage. Anfang 1934 wurden zwei Wahlentwürfe für den Thüringischen Abschnitt vorgestellt: eine westliche von Weißenfels-Eisenberg-Triptis-Schleiz und eine östliche über Zeitz-Gera-Auma-Schleiz.

Gleichzeitig hatte der Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen Fritz Todt die gesamte Strecke von der bayrisch-thüringischen Grenze beim Saalebogen von Pottiga bis Königshofen (bei Eisenberg) abgefahren. Am 12. März 1934 gab Todt den gesamten künftigen Autobahnabschnitt mit der westlichen Linienführung von Leipzig (Schkeuditz) über Leuna/Lützen bis Schleiz zur Einzelbearbeitung frei. Am 19. Juli 1934 konnte man den 1. Spatenstich zweimal bei Rodaborn (mit Halle) und bei Görkwitz (mit Nürnberg) vornehmen.