Von Voltaire als „Grande Maîtresse de Gotha“ gewürdigt

Franziska von Buchwald - hier gespielt von Sandra Gerlach bei einem Barockfest in Gotha.

Gotha. In der Reihe „Fast vergessen“ widmet sich Autor Immanuel Voigt der „Grande Maîtresse de Gotha“: Franziska von Buchwald spielte als Hofdame eine besondere Rolle und ist am künstlerischen Wirken aktiv beteiligt.

Wohl nur selten gelang es früheren Hofdamen in ihrem adeligen Umfeld einen derartig positiven Eindruck zu hinterlassen, dass sie noch zu Lebzeiten nicht nur den höchsten Respekt genossen, sondern auch mit Ehrennamen betitelt wurde. Eine von ihnen war Franziska von Buchwald, die am Gothaer Hof als „la Maman“ bekannt war.

Geboren wurde sie als Franziska von Neuenstein am 7. Oktober 1707 in Paris als Tochter eines Oberjägermeisters und einer späteren Hofdame. Nur wenige Jahre später zog die Familie nach Stuttgart, da der Vater eine Anstellung am Hof des Württembergischen Herzogs Ernst Ludwig erhielt.

Im Dienst von Prinzessin Luise Dorothea von Sachsen-Meiningen

Franziska wurde vor allem von ihrer gebildeten Mutter unterrichtet und auch im gewissen Maße auf ihre spätere Rolle als Hofdame vorbereitet. Mit 17 Jahren ging die junge Frau nach Coburg, um hier ihren Dienst als Hofdame bei der verwitweten Herzogin Elisabeth Sophie von Sachsen-Meiningen anzutreten. In dieser Zeit lernte sie die etwa gleichaltrige Stieftochter ihrer Herrin kennen, Prinzessin Luise Dorothea von Sachsen-Meiningen. Zwischen den beiden Frauen begann sich eine Freundschaft zu entwickeln, die dafür sorgte, dass Franziska vom Buchwald nicht nur ab 1735 die Hofdame der Prinzessin, sondern auch eine ihrer engsten Vertrauten wurde.

Wenige Jahre zuvor hatte Luise Dorothea Herzog Friedrich III. von Sachsen-Gotha und Altenburg geheiratet, mit dem sie anschließend nach Gotha auf Schloss Friedenstein zog. Hier wiederum heiratete Franziska 1739 den Oberhofmeister Schack Hermann von Buchwald, mit dem sie eine Tochter bekam.

Beiden Frauen gelang es, vor allem aufgrund ihrer gemeinsamen Interessen, den Herzog von Sachsen-Gotha und Altenburg maßgeblich für Kultur zu begeistern und so das Niveau bei Hofe deutlich anzuheben.

Einfluss auf Herzog Ernst II. vonSachsen-Gotha und Altenburg

Vor allem Theatervorführungen fanden Einzug, an denen Franziska von Buchwald öfter selbst als Schauspielerin teilnahm. Prinz Ernst, Sohn des Herzogenpaars, beeindruckte dies nachhaltig, weshalb er später unter seiner Regentschaft als Ernst II. von Sachsen-Gotha und Altenburg das erste „stehende Hoftheater“ unter den deutschen Fürstenhöfen errichten ließ.

Doch zurück zu Franziska von Buchwald, die sich über die Jahre einen Stand als Hofdame erarbeitet hatte, sodass Voltaire sie als „Grande Maîtresse de Gotha“ bezeichnete. Sie musste viele Schicksalsschläge verkraften. 1749 starb die von ihr sehr geliebte Mutter. Gute zehn Jahre später verlor sie innerhalb weniger Jahre ihr gesamtes vertrautes Umfeld, als 1761 ihr Mann, 1764 ihre Tochter und 1767 beziehungsweise 1772 ihre Herzogin und der Herzog starben. Doch der einstige Prinz Ernst, der dann als Ernst II. herrschte, hatte die von Buchwald nicht vergessen, sodass sie auch unter seiner Regentschaft einen Ehrenplatz am Gothaer Hof erhielt. Die bald als „la Maman“ bezeichnete Dame war über die Jahre bestens vernetzt, sodass sie nicht nur mit Voltaire, sondern auch mit Goethe, Wieland und Herder in Kontakt stand. Goethe und Wieland gestatteten ihr sogar, vorab Einblicke in die Manuskripte der Werke „Egmont“ und „Oberon“ zu werfen.

Im Jahr der französischen Revolution, am 19. Dezember 1789, starb die „Grande Dame“ im Alter von 82 Jahren in Gotha und wurde am Weihnachtstag zu Grabe getragen.