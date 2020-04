Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vor 75 Jahren: Kein einziger Schuss fällt beim Einzug in die Stadt

In der thüringischen Landeshauptstadt war am 12. April 1945 alles ganz anders: Das Ultimatum wurde am frühen Morgen des 12. April von dem damit beauftragten Troistedter Bürgermeister dem NS-Oberbürgermeister Otto Koch in Weimar übergeben. In einem später verfassten Erinnerungsbericht Kochs wird bestätigt, dass zu diesem Zeitpunkt bereits alle verantwortlichen staatlichen und politischen sowie auch alle militärischen Stellen die Stadt verlassen hatten, so dass er zu dieser Stunde die einzige Autorität in Weimar verkörperte, die noch auf ihrem Posten geblieben war. Tatsächlich hatten sich am Nachmittag des 11. April die letzten Wehrmachtseinheiten aus ihren Kasernen in der Stadt und der Umgebung abgesetzt, sie hatten vor dem anrückenden, aber noch unsichtbaren Gegner bereits zu dieser Zeit „kapituliert“.

Oberbürgermeister Otto Koch folgte der Aufforderung der Amerikaner, kam nach Troistedt und übergab die Stadt Weimar an Oberst Costello, so dass noch am Vormittag des 12. April amerikanische Truppen, ohne einen Schuss abzugeben, in Weimar einzogen. Das Oberkommando der Wehrmacht meldete hingegen am folgenden Tag: „Weimar fiel nach hartem Kampf in Feindeshand.“ Als Kriegsgefangene wurden die Einwohner Weimars aber nicht betrachtet, auch wenn die „Proklamation Nr. 1“ des Obersten Befehlshabers der Alliierten Streitkräfte, General Dwight D. Eisenhower, verkündete: „Wir kommen als ein siegreiches Heer“, doch er fügte sofort hinzu, „jedoch nicht als Unterdrücker“. Aber die oberste Gewalt wurde nun von den Siegern ausgeübt: „Alle Personen in dem besetzten Gebiet haben unverzüglich und widerspruchslos alle Befehle und Veröffentlichungen der Militärregierung zu befolgen.“

Die amerikanische Militäradministration nach der Besetzung gestaltet sich so: In Weimar wurde seit dem Tag der Besetzung das alliierte Besatzungsregime in der Stadt und im Landkreis von einer amerikanischen Militärregierung (Military Government Detachment) ausgeübt. Erster Stadtkommandant wurde am 12. April Captain Lawrence A. Degner, der Militärregierungsoffizier des 319. Infanterieregiments. Ihm folgten bis zum Ende der amerikanischen Besetzung am 2. Juli 1945 weitere fünf Military Government Officers mit ihren Militärregierungsabteilungen. Der bisherige NS-Oberbürgermeister Otto Koch wurde am 14. April verhaftet und in ein provisorisches Interniertencamp der Amerikaner in Molsdorf bei Erfurt eingeliefert. Am Tag darauf wurde als kommissarischer Oberbürgermeister der 1933 entlassene und seit 1943 erneut in der Stadtverwaltung dienstverpflichtete ehemalige parteilose Bürgermeister Erich Kloss (1879-1964) von der Besatzungsmacht eingesetzt, der am 1. Mai von dem seit 1944 in Buchenwald inhaftierten sozialdemokratischen Studiendirektor Dr. Fritz Behr (1881-1974) als neuer Oberbürgermeister abgelöst wurde.

