„Vor Teilverkauf des Hauses beraten lassen“

Erfurt. Im Vorfeld der Immobilienmesse „Eigentum und Wohnen“ am 11. und 12. September in Erfurt beantworteten Experten Leserfragen

Um die Themen „Bauen und kaufen“ dreht sich die Immobilienmesse „Eigentum und Wohnen“ am 11. und 12. September in der Arena Erfurt. Zahlreiche Gewerke, Unternehmen, Makler und Kreditinstitute wollen den Gästen einen umfänglichen Überblick vermitteln. Umrahmt wird die Ausstellung von vielen Vorträgen zu baurelevanten Themen, die von der Suche eines geeigneten Bauplatzes über die Immobilienfinanzierung, -bewertung und den -verkauf bis zum idealen Einsatz erneuerbarer Energien reichen.

Im Vorfeld der Messe beantworteten Experten Leserfragen zu den Themen Heiztechnik und Solarenergie sowie zum Immobilienverkauf. An den Telefonen saßen Simone Schönefeld von DKB Grund Erfurt, Reiner Maschke von der Verbraucherzentrale Thüringen sowie Notar Tobias Genske aus Erfurt. Hier einige Fragen und Antworten.

Meine Frau und ich haben ein Einfamilienhaus. Unser Kind hat leider eine Entwicklung eingeschlagen, die wir nicht gutheißen. Unser Enkel ist fast 18 Jahre, lebt bei uns und ist gesundheitlich beeinträchtigt. Dies schließt nicht aus, dass es in seiner Erwerbsfähigkeit jedenfalls gemindert ist und dann später Sozialleistungen beziehen wird. Wir wollen nun erbrechtlich Vorsorge treffen, um unserem Kind den Zugriff auf unser Haus zu entziehen und unser Enkelkind abzusichern. Was können wir tun?

Es ist zu beachten, dass, wenn das eigene Kind von der gesetzlichen Erbfolge ausgeschlossen wird, dieses dann Pflichtteilsansprüche hat. Der Pflichtteilsanspruch ist ein auf Geld gerichteter Anspruch gegen den Erben. Dieser beläuft sich der Höhe nach auf die Hälfte des Wertes des gesetzlichen Erbteils. Ungeachtet dessen kann die Erbfolge durch Testament oder Erbvertrag grundsätzlich frei geregelt werden. In Anbetracht der geschilderten gesundheitlichen Situation zum Enkelkind sind pauschale Lösungsvorschläge nicht angebracht. Vor dem Hintergrund, dass nicht auszuschließen ist, dass das Enkelkind Sozialleistungen beziehen wird, ist auch das sogenannte „Behindertentestament“ in die Überlegung mit einzubeziehen. Sie sollten sich notariell beraten lassen.

Wir besitzen ein Einfamilienhaus und haben vom Verkauf auf Rentenbasis und dem Teilverkauf gehört. Wäre das etwas für uns?

Nach diesen Lösungen suchen aus meiner Sicht viele Hauseigentümer. Die Kinder sind verzogen und wollen die Immobilie nicht übertragen bekommen, also suchen die Eigentümer nach einer frühzeitigen Lösung, um noch recht lange wohnen zu bleiben und sich neben der Rente Liquidität für bestimmt Anschaffungen, etwa für den altersgerechten Umbau oder für ein finanziell sorgenfreies Leben im Alter, zu besorge. Für solche Wege sind jedoch bestimmt Voraussetzungen erforderlich. Diese liegen im Alter der Eigentümer sowie der Lage und des Wertes des Objektes. Grundsätzlich empfehle ich hier eine individuelle Beratung durch einen Immobilienmakler oder die direkte Kontaktaufnahme von auf Teilverkauf spezialisierte Unternehmen.

Aufgrund eines kurzfristigen Heizungsausfalls wurde meine Heizungsanlage bereits installiert, welche Förderung kann ich noch nutzen?

Wenn der Installationsauftrag von Ihnen bereits vor Antragstellung vergeben wurde, können Sie leider weder den Förderzuschuss noch den zinsgünstigen Kredit der BEG noch nutzen; Ihnen bleibt aber eventuell noch die steuerliche Förderung der energetischen Gebäudesanierung.

Bitte wenden Sie sich dazu an Ihren Steuerberater oder Lohnsteuerhilfeverein; eine Nachrüstung einer solarthermischen Anlage zur bereits installierten Heizung könnte zu 30 Prozent gefördert werden, wenn die eingesetzten Solarkollektoren in der Liste der förderfähigen Kollektoren des BAFA gelistet sind – am besten sollte man sich dies vom Installateur vor Auftragsvergabe garantieren lassen.

Auch wenn die Gasbrennwertheizung ohne Förderung installiert wird, sollten Sie Wert auf den für einen energieeffizienten Anlagenbetrieb wichtigen hydraulischen Abgleich der Heizungsanlage legen, nur so kann der maximale Energiespareffekt ausgeschöpft werden. Zur Überprüfung des energieeffizienten Anlagenbetriebes können Sie in den Wintermonaten einen Brennwertcheck der Verbraucherzentrale Energieberatung nutzen.

Ich besitze ein Zweifamilienhaus, welches durch mich und meinen Sohn bewohnt wird, sowie ein Mehrfamilienhaus, in welchen die Einheiten vermietet sind. Ich möchte beide Immobilien an meinen Sohn übertragen. Der Notar benötig für die Verträge den Wertes der Immobilien. Wie kann ich die Werte selbst ermitteln?

Grundsätzlich kann jeder durch Recherche von Immobilienangebote auf den bekannten Immobilen Portalen die Marktpreise von vergleichbaren Objekte in unmittelbarer Nähe erkennen. Jedoch ist Vorsicht geboten, da sich die Angebote oft stark unterscheiden, etwa in Bezug auf Ausstattung, Größe oder Baujahr. Es empfiehlt sich grundsätzlich die Beauftragung von Experten, die diese Dienstleistung auch unverbindlich und kostenfrei anbieten.

Ich besitze gemeinsam mit meiner Frau ein Einfamilienhaus. Zwischenzeitlich sind wir im fortgeschritten Alter und beabsichtigen unser Haus zu verkaufen und für uns eine entsprechend altersgerechte Wohnung anzumieten. Wir möchten gern selbst, ohne Makler, verkaufen. Wie ermittle ich den Verkaufspreis und was ist beim Immobilienverkauf zu beachten?

Auch hier besteht die Möglichkeit, über Vergleichsobjekte den erzielbaren Kaufpreis zu bestimmen. Der aktuelle Marktwert richtet sich grundsätzlich auch nach der Nachfragesituation am Standort der Immobilie. Dieser ist recht schwer selbst zu recherchieren. Auch hier empfiehlt es sich, Immobilienmakler mit einer Markteinwertung zu beauftragen. Diese Dienstleistung werden teilweise auch unverbindlich und kostenfrei angeboten. Zu beachten beim Immobilienverkauf ist beispielsweise das Thema Vorfälligkeitsentschädigung. Diese wird bei Ihrer Bank fällig, insofern noch Verbindlichkeiten, also Grundschulden, abzulösen sind und die vereinbarte Zinsbindung noch nicht abgelaufen ist. Die finanzierende Bank gibt Auskunft ob und in welcher Höhe Vorfälligkeitsentschädigungen neben dem Restdarlehensbetrag zu zahlen sind. Dieser Betrag wird sodann in der Regel direkt vom Kaufpreis abgelöst.

Weiterhin sollten Sie die Bonität eines Käufers hinterfragen. Dieser muss den Kaufpreis und grundsätzlich die Nebenkosten für den Erwerb wie die Grunderwerbsteuer sowie die Notar- und Grundbuchkosten tragen können. Lassen Sie sich einen Eigenkapitalnachweis oder eine Finanzierungsbereitschaftserklärung des Kreditinstitutes des Käufers vorlegen. Nur so können Sie sicher sein, dass der Interessent auch den vereinbarten Kaufpreis zahlen kann.

Jeder Verkäufer sollte sich, wenn der Verkaufspreis steht, wie folgt vorzubereiten:

-Alle Objektunterlagen für einen Käufer bereitlegen

-Exposé erstellen

-Medium für Rekrutierung von Interessenten festlegen

-Besichtigungen koordinieren und vorbereiten

-Strategien für Verkaufsverhandlungen festlegen

-Vorbereitung der notariellen Beurkundung

Meine Mutter hält einen ½-Miteigentumsanteil an dem von ihr bewohnten Haus. Der andere ½-Miteigentumsanteil steht einer Erbengemeinschaft von fünf Erben zu. Einer der Miterben ist verstorben und wir können trotz Einschaltung einer Rechtsanwältin die Erben nach dem Verstorbenen nicht ermitteln. Das Haus soll nun verkauft werden. Wer handelt für den verstorbenen Miterben?

Wenn trotz intensiver Bemühungen die Erben nicht ermittelt werden können, kann unter bestimmten Voraussetzungen die Anordnung einer Nachlasspflegschaft für die unbekannten Erben beantragt werden. In diesem Falle handelt der Nachlasspfleger bei dem avisierten Verkauf für die unbekannten Erben vorbehaltlich der nachlassgerichtlichen Genehmigung. Wenn es zu einem Verkauf kommt und der Kaufvertrag notariell beurkundet ist, dann kümmert sich der beurkundende Notar um die weitere Abwicklung. Was mit Blick auf unbekannte Erben, Nachlasspflegschaft und/oder nachlassgerichtliche Genehmigung zunächst ungewöhnlich oder kompliziert erscheint, wird der Notar routiniert zum Ende bringen.

Welche Fördermöglichkeiten für Verbesserungen gibt es?

Die Bundesförderung energieeffiezienter Gebäude, abgekürzt BEG, bietet attraktive Förderangebote für die energetische Verbesserung der Gebäudehülle (Dach, Fenster, Außenwand, Kellerdecke) sowie für die Erneuerung der Heizungsanlage bestehender Gebäude, gleichfalls werden energieeffiziente Neubauten gefördert. Wichtig ist, dass Sie sich vorher eingehend beraten lassen und dass die Antragstellung für alle Programme außer der steuerlichen Förderung vor Auftragsvergabe an den Fachbetrieb erfolgen muss. Weiterhin wird die Installation von Brennstoffzellenheizgeräten sowie private Ladesäulen für E-Mobile von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) gefördert. Soweit der momentane Antragsstopp aufgehoben ist, werden PV-Anlagen mit Stromspeicher in Thüringen aus dem Programm „Solarinvest“ der Thüringer Landesaufbaubank gefördert. Für viele Programme muss ein zugelassener Energieberater (www.energie-effizienz-experten.de) einbezogen werden, dessen Leistungen zu 50 Prozent mitgefördert werden. Der Energieberater berät Sie zur förderkonformen Planung Ihres Vorhabens, begleitet dessen Umsetzung und bestätigt am Schluss die richtlinienkonforme und energieeffiziente Umsetzung des Vorhabens und die Höhe der angefallenen förderfähigen Kosten.

Das sind sehr viele Fördermöglichkeiten, wo erhalte ich Rat und Hilfe für mein konkretes Vorhaben?

Für eine kostenlose Erstberatung empfehle ich Ihnen die Nutzung der stationären Energieberatung der Verbraucherzentrale, eine Übersicht über Beratungsangebot und Beratungsstellen finden Sie im Internet unter www.vzth.de. Für die Erstellung eines gebäudespezifischen Sanierungskonzept kann die, über das Beratungsangebot der Verbraucherzentrale hinausgehende, Bundesförderung der Energieberatung im Wohngebäude (siehe auch www.bafa.de) genutzt werden, wird dabei ein sogenannter individueller Sanierungsfahrplan, iSFP, erstellt, und sind die im Nachgang umgesetzte Maßnahmen im iSFP enthalten, dann erhöht sich bei den meisten Programmen der Bundesförderung energieeffizienter Gebäude die Höhe des Förderzuschusses durch den iSFP-Bonus um fünf Prozent. Die Kosten der Erstellung des iSFP können durch Inanspruchnahme des Thüringer Sanierungsbonus auf 10 Prozent der Beratungskosten gesenkt werden; geeignete Energieberater finden Sie in der Liste der Deutschen Energieagentur, DENA; der Sachverständigen für die energierelevanten Förderprogramme des Bundes (www.energie-effizienz-experten.de).

Die Zuschussprogramme werden in der Regel über ein Onlineantragsportal des Förderinstituts beantragt. Menschen ohne Internetzugang können einem Energieberater, dem Fachinstallateur oder einem interneterfahrenen Familienmitglied eine Vollmacht zur Antragstellung erteilen.

Ich möchte eine neue Gasbrennwertheizung installieren. Ist das förderfähig?

Für die Förderung einer Gasbrennwertheizung muss diese mit einer anteiligen Heizung aus regenerativen Energiequellen gekoppelt sein, dabei müssen mindestens 25 Prozent des Leistungswärmebedarfes der Gebäudeheizung regenerativ gedeckt werden; dies kann mit einer heizungsunterstützenden solarthermischen Anlage, einem in die Heizungsanlage eingebundenen Kamins mit Wassertasche oder eine Wärmepumpe erfolgen. Auch werden rein regenerative Heizungsanlagen mit Biomasse oder Wärmepumpe attraktiv gefördert; für die Auswahl des für Sie und Ihr Haus besten Heizsystems empfehle ich Ihnen eine persönliche Beratung vor Ort im Rahmen eines Eignungschecks Heizung der Energieberatung der Verbraucherzentrale. Für die Förderung müssen alle eingesetzten Kessel bestimmten Effizienzkriterien genügen, bitte fragen Sie dazu Ihren Fachinstallateur schon bei der Angebotsabfrage bzw. einen Energieberater

Wie erhalte ich Informationen darüber, ob mein Haus für die Installation einer Photovoltaikanlage geeignet ist?

Eine erste Übersicht für ein bestehendes Gebäude können Sie durch Nutzung des Solarrechners-Thüringen der Thüringer Energie und Greentechagentur, siehe www.solarrechner-thueringen.de, erhalten. Darüber hinaus empfehle ich Ihnen eine Terminvereinbarung für einen Solareignungscheck der Verbraucherzentrale Energieberatung. Dabei bewertet ein kompetenter Energieberater sowohl die Eignung der zur Verfügung stehenden Dachflächen wie auch Ihren Energieverbrauch und gibt Ihnen darauf aufbauend fundierte Empfehlungen für die Solarenergienutzung. Wichtig wären dabei auch Ihre Pläne in Bezug auf E-Mobilität.

Ich bin Mieter, möchte aber trotzdem Solarstrom nutzen - geht das?

Bitte fragen Sie Ihren Vermieter, ob dieser die Installation einer Photovoltaikanlage mit einem Mieterstrommodell plant. Alternativ bleibt Ihnen die Installation einer als Stecker- oder Balkon-PV bezeichneten kleinen PV-Anlage mit maximal 600 Wp-Solarmodulleistung. Diese kann vorbehaltlich einer Zustimmung des Vermieters an der Balkonbrüstung befestigt werden und über eine spezielle Energiesteckdose ins Stromnetz Ihrer Wohnung eingebunden werden. So versorgen Sie beispielsweise Kühlschrank und Waschmaschine anteilig mit PV-Strom und leisten Ihren eigenen Beitrag zur Abwendung der drohenden Klimakatastrophe

Die Immobilienmesse „Eigentum und Wohnen“ findet am 11. und 12. September 2021 in der Arena Erfurt statt.

Öffnungszeiten: Samstag und Sonntag jeweils 10 bis 17 Uhr

Eintritt: 6 Euro, ermäßigt 4 Euro

Infos unter www.immobilienmesse-thueringen.de