Vorstellung vom Theaterhaus Jen live im Netz anschauen

So ganz stimmt es ja nicht mehr, was auf der Rückseite des Eisernen Vorhangs vom Theaterhaus steht. Aber zumindest hinter den Kulissen wird am Dezember-Spielplan gearbeitet.

Auch wenn im Theaterhaus Jena ebenfalls alle Dezember-Vorstellungen mit Live-Publikum abgesagt werden mussten, bietet das Wunderbaum-Team seinem Publikum Theater an: Von Donnerstag bis Samstag (10., 11. und 12. Dezember) gibt es drei Online-Live-Vorstellungen der Produktion „Ich bereue“ – jeweils mit einer prominenten Persönlichkeit der Jenaer Stadtgesellschaft.

Neben Professor Klaus Dörre, Teil der Jenaer Soziologie an der Friedrich-Schiller-Universität, dessen Reue am Samstag zur Ansprache kommen wird, erhalten die Schauspieler Walter Bart und Leon Pfannenmüller in ihrem Fernsehstudio-Bühnenbild außerdem Besuch am morgigen Donnerstag von Björn Harmsen, Basketballtrainer und verantwortlich für den Aufstieg von Science City in die erste Liga, und tags darauf am Freitag von Professor Ekkehard Schleußner, der in Jena nicht nur als Leiter der Klinik für Geburtshilfe bekannt ist, sondern auch für wenig oder kein Geld mit anderen Musikern bei öffentlichen Veranstaltungen gegen Rassismus und Krieg singt und spielt.

Vom Donnerstag bis Samstag, ab 20 Uhr, unter theaterhaus-jena.de. Der Zugang ist kostenlos und wird jeweils eine Stunde vor Vorstellungsbeginn freigeschaltet.