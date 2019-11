Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wäre nicht der alte Karamasow eine Rolle für Sie gewesen?

Auf Ihrer persönlichen Bestsellerliste folgt auf „Huckleberry Finn“ Dostojewskis Roman „Die Brüder Karamasow“, Herr Thieme. Schon im ersten Kapitel erfährt man, was der Vater der drei Söhne für ein verantwortungsloser, nun ja, ekelhafter Mensch ist. Wäre das nicht auch eine Rolle für Sie gewesen?

Thomas Thieme Sie werden es vielleicht nicht glauben, aber die Rolle des Patriarchen Fjodor Karamasow ist mir tatsächlich zwei Mal angeboten worden. Zuerst vom Volksbühnen-Intendanten Frank Castorf und danach noch einmal von meinem Leib-und-Magen-Regisseur Luk Perceval, der „Die Brüder Karamasow“ am Hamburger Thalia-Theater inszeniert hat. Beide Male konnte ich leider nicht.

Dafür haben Sie 2005 unter Castorfs Regie in „Schuld und Sühne“ mitgespielt. Wenn ich mir die Kritiken anschaue, ahne ich, was Dostojewski mit Thieme zu tun hat.

Jetzt bin ich aber gespannt.

„Die Zeit“ schreibt: „Thomas Thieme bringt – als gegen Raskolnikow ermittelnder Staatsanwalt Porfirij – ein neues Element ins Castorf-Theater: den kühl durchgehaltenen Gedanken, die Lust an höherer Rhetorik, eine Geistesheiterkeit, unter der eine Falltür sich öffnet. Der mörderisch joviale, Kerner-hafte Unschuld vorschützende, abgefeimt berechnende, Tonarten und Rollen wechselnde Thieme und der katzenstimmige Wuttke – es ist, als würde ein kleines Tier mit rasendem Puls von einem gemütlichen Reptil umkreist und gefressen. Es ist das Duell des Mörders gegen den Staat, der amoralischen Freiheit gegen die Kontrolle.“

Egal, ob das schön oder nicht so schön für mich ist, es ist großartig beschrieben! Fast wie von Ihnen.

Zurück zu den „Brüdern Karamasow“: Was an diesem 1880 erschienenen, mehr als 1000 Seiten umfassenden Roman hat Sie so elektrisiert, dass er Ihnen in der Lebensmitte wichtig geworden ist?

Ich habe bei diesem hochsensiblen, unglaublich talentierten Autor – ich würde Dostojewski in einem Atemzug mit Shakespeare nennen – etwas entdeckt, das mich noch heute aufwühlt. Ich meine diese ungeheuren Emotionen, diese innermenschlichen Bewegungen, die er schreibend erzeugt. Es war wie eine Droge, ich bin durch dieses Buch getrieben worden. Es war gar nicht so sehr die Geschichte, die mich gepackt hatte, die ist nur bedingt spannend, es war dieser unglaubliche Entwurf eines einmaligen Künstlers, den er damit in die Welt wirft.

Dostojewski bündelt Ansichten seiner Zeit. Einer der Karamasow-Brüder sagt, wer die Welt ändern will, muss Grenzen überschreiten.

Natürlich stand er auf der Seite der Armen, dort, auf der mir in unserer heutigen Gesellschaft zu wenige Leute stehen. Er hat ja selbst in gotterbärmlichen Verhältnissen gelebt. Mein alter Theater-Chef Peter Sodann hat mal gesagt, Dostojewski habe ein Welt-Werk auf Klopapier geschrieben. Und er hat etwas geahnt, was mir heute, mit 71, immer mehr zur Gewissheit wird. Ich glaube, wenn sich die Welt irgendwann noch mal verbessern soll, muss die kapitalistische Ordnung überwunden werden. Trotz ihrer hochorganisierten Form taumelt und wankt sie einem Kollaps entgegen. Sie hat alles falsch verteilt. Wenn der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert sagt, er will ein paar Leute enteignen, finde ich das ja rührend. Aber Sie kennen doch den berühmten Adorno-Satz: „Es gibt kein richtiges Leben im falschen.“ Du kannst im Kapitalismus niemanden enteignen, du musst die Gesellschaft verändern…