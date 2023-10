Warum Herzogin Anna Amalia zur frühen Forstwirtin wurde

Dornburg. Thüringer Schlösserstiftung lädt zum Herbstsymposium über Nachhaltigkeit nach Dornburg. Ressourcenschonende Ansätze verfolgten hierzulande bereits die fürstlichen Höfe.

Als Anna Amalia die Regentschaft über das Herzogtum Sachsen-Weimar und Eisenach 1759 übernimmt, erbt sie ein Land, das an den Rand der Existenz gewirtschaftet ist. Ihr Schwiegervater, Herzog Ernst August, hatte aufgrund des Repräsentationsdrucks seinerzeit etwa mehrere kleinere Schlossbauten errichten lassen: Jagd- und Lustschlösser, die jedoch teilweise schon zu seinen Lebzeiten wieder verfielen. Auch den Bau des Rokokoschlosses in Dornburg veranlasste er.

Das Porträt der Herzogin Anna Amalia (1739-1807) galt jahrzehntelang als verschollen und kehrte 2013 nach Weimar zurück. Das Bildnis gehörte 1797 zur ersten Ausstattung des Römischen Hauses im Park an der Ilm. Foto: Michael Reichel / dpa

In unmittelbarer Nähe, im Alten Schloss Dornburg, findet am Freitag und Samstag, 20. und 21. Oktober, das Herbstsymposium der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten statt. Thema der Tagung ist die „Nachhaltigkeit“, der sich schon Anna Amalia verschrieben hatte. Bis Freitag, 13. Oktober, läuft noch die Anmeldefrist.

Unter der Überschrift „Nachhaltigkeit – Ein Paradigma mit Geschichte im Kontext des kulturellen Erbes“ lädt die Schlösserstiftung zu mehr als zehn halbstündigen Vorträgen sowie einem Abendvortrag ein. Die Beiträge beschäftigen sich unter anderem mit der Artenvielfalt in historischen Gärten, der Geschichte der Umwelt in Kriegszeiten, der ressourcensichernden Waldwirtschaft in Vergangenheit und Gegenwart sowie der „Nachhaltigkeit und der Idee des Unesco-Welterbes“. Die Stiftung hat sich 2021 auf den Weg gemacht, die „Thüringische Residenzenlandschaft“ in die Liste des Weltkulturerbes aufnehmen zu lassen.

Anna Amalia macht Waldbewirtschaftung zur Chefsache

Auch das Thema Artenvielfalt in historischen Gärten wird beim Herbstsymposium eine Rolle spielen. Im Fürstlich Greizer Park gibt es beispielsweise 200 verschiedenen Vogelarten. Foto: Helmut Wiegel/STGS

Auf dem Gebiet der Forstwirtschaft setzt im 18. Jahrhundert bereits Anna Amalia neue Impulse. „Sie hat als Erste die Forstwirtschaft zur Chefsache gemacht“, sagt Stiftungssprecher Franz Nagel. Die vorindustrielle Wirtschaft, wie die Glas- und Porzellanherstellung, habe etwa im Thüringer Wald zu erheblichem „Raubbau am Wald“ geführt. Die Weimarer Herzogin war es, die mit Hilfe von Fachleuten die weltweit erste Forstreform auf den Weg brachte. Es sollte nicht weiter blindlings Holz nach Bedarf geschlagen, sondern nachhaltig gedacht werden – und zwar in generationsübergreifenden Zyklen von 80 Jahren.

Verschiedene Baustile demonstrieren Alter der Adelsfamilien

Auch der höfischen Kultur, die Ressourcenknappheit und Repräsentationsdruck unter einen Hut zu bringen versuchte, ist ein Vortrag gewidmet. Besonders in Thüringen finden sich Sprecher Nagel zufolge zahlreiche Schlossbauten, die diese Gratwanderung in ihren Mauern bis heute bezeugen. Die Regenten der kleinen Herzog- und Fürstentümer entwickelten ihre Schlösser über die Jahrhunderte immer weiter, anstatt sie von Grund auf zu erneuern. Oft wurde auch altes Baumaterial, zum Beispiel alte Balken, wiederverwendet. Ob das Residenzschloss Altenburg, das Obere Schloss in Greiz, das Schloss Sondershausen oder die Bastille vor dem Weimarer Stadtschloss: Überall finden sich Spuren unterschiedlichster Epochen wie der Renaissance, des Barocks und Rokokos und des Klassizismus’. Auf diese Weise demonstrierten die Adelsfamilien das Alter ihrer Dynastien und rechtfertigten ihren Herrschaftsanspruch, wie Franz Nagel erläutert.

Anmeldung bis Freitag, 13. Oktober: www.thueringerschloesser.de/aktuelles/herbstsymposion