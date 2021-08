Thiemes Theaterferien 231 Was haben Sie als Schauspieler mit Marx und der Bibel am Hut?

Thomas Thieme und Frank Quilitzsch sprechen über eine Lektüreliste, in der der Schauspieler neben der Bibel, Homer, Goethe, Shakespeare und Dostojewski auch Kant, Nietzsche und Marx empfehlt.

Herr Thieme, vor mir liegt eine Lektüreliste, in der Sie neben der Bibel, Homer, Goethe, Shakespeare und Dostojewski auch Kant, Nietzsche und Marx empfehlen. Muss man Karl Marx gelesen haben, um ein besserer Schauspieler zu sein?

Thomas Thieme: Diese Liste abzuarbeiten führt nicht zu höherer Begabung. Aber bei Anwesenheit von höherer Begabung kann die Lektüre dem Schauspieler helfen, eine Art zweites Gesicht zu entwickeln. Wir sind an der alten Schauspielschule noch mit sogenannten Lesefrüchten gefüttert worden. Kennen Sie den Begriff? Den hat uns unser Theaterwissenschaftsdozent vermittelt. Das hier ist meine Liste, und mit dieser Lektüre sind ganz eigene Erkenntnisse, Verweise und Aha-Erlebnisse verbunden.

Wurden Sie getauft?

Bitte? Ja, natürlich. Ich war auch in der Jungen Gemeinde.

Das heißt, Sie haben schon früh Berührung mit der Bibel gehabt.

Nicht wirklich.

Sie waren dort eher wegen der Mädchen?

Ich war überall wegen der Mädchen, als ich jung war. Das ist ja wohl klar. Nein, in der Jungen Gemeinde gingen wir einmal in der Woche zur Christenlehre und wurden vom Pfarrer mit dem Katechismus vertraut gemacht. Aber die eigentliche Bibel, Altes Testament, die Bücher Hiob und Jesaja, die Apokalypse und so weiter habe ich erst später für mich entdeckt.

Nachdem Sie Marx gelesen hatten?

Marx habe ich bewusst früher gelesen. Ich bin durch die Christenlehre auch kein gläubiger Mensch geworden. Meine Eltern waren evangelisch und nicht ganz einverstanden mit der DDR, deshalb haben sie mich zum Pfarrer geschickt. Ich habe auch beides mitgemacht, Jugendweihe und Konfirmation.

Wodurch wurde Ihr Interesse für die Bibel geweckt?

Immer wieder durch Verweise. Das Buch Hiob habe ich, wenn ich mich nicht irre, zuerst gelesen. „Hiob“ heißt auch ein Roman von Joseph Roth. Und Hiob ist ja eine Figur, die auch im Theater immer wieder mal auftaucht. Und dann kommst du – Lesefrüchte! – eben von Hiob zu Jesus.

Und Ihr Interesse für Marx?

Ich kannte aus dem Schulunterricht das „Kommunistische Manifest“. Auf der Schauspielschule sind, angeregt durch den Dozenten, die Philosophisch-ökonomischen Manuskripte dazugekommen. Der frühe Marx ist ja…

…ein bisschen wie der junge Brecht?

Ja, könnte man sagen. Deshalb hat er mich begeistert. „Das Kapital“, diese drei dicken Bände habe ich nie angefangen. Wahrscheinlich versteht man davon nicht mal die Hälfte, vor allem, wenn es in die wissenschaftliche Ökonomie geht. Ehrlich gesagt, interessiert mich das auch nicht so richtig.

Was interessiert Sie an Marx?

Ich glaube, dass Marx etwas Grundsätzliches erkannt und in seiner berühmten elften Feuerbach-These zum Ausdruck gebracht hat: Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt drauf an, sie zu verändern. Das steht noch aus.