„Vorhang auf für die Sommersaison", rief Volker Nienstedt von der Erfurter Sommerkomödie am Mittwochabend in die sozialen Netzwerke. Man werde ab Mitte Juni in der Barfüßerruine den Winter vergessen machen, kündigte er schon mal an: zunächst mit allen möglichen Künstlern der Landeshauptstadt, ab Ende Juli mit dem 2020 verschobenen „Cyrano de Bergerac".