Blick in die Ausstellung "Weibsbilder“ mit Künstlerinnen aus Weimar, Erfurt, Mühlhausen, Arnstadt und Achselstädt in der Kunstzone M1 in Gera. Mit den Initiatoren und Gründungsmitgliedern des Vereins Kunstzone Gera e. V. Peter Oehler (v.l.), Kathrin Buskies, Sven Schmidt und Winfried Wunderlich zwischen "Kopfgeburten" von Marion Walther aus Mühlhausen.