Wie sicher sind Thüringen Museen?

Nach dem Einbruch im Grünen Gewölbe von Dresden ermittelt die Polizei. In Dresdens Schatzkammer wurde am Dienstag Morgen eingebrochen, der Raub betrifft den historischen Teil der wertvollen Sammlung.

Im Thüringer Museumsverband reagiert man mit Betroffenheit auf den Milliardenraub im Dresdner Grünen Gewölbe. In den Museen des Landes werde man sich die Ergebnisse der Ermittlungen zum Einbruch genau ansehen, um mögliche Schlüsse für das eigene Sicherheitskonzept zu ziehen, so Verbandspräsident Thomas Müller. Eines mache der Raub aber schon jetzt deutlich: „Notwendige Investitionen, auch im Sicherheitsbereich, dürfen nicht auf die lange Bank geschoben werden“, sagt Müller mit Blick auf die Träger der Häuser. Die aktuelle Sicherheit der Kunstschätze in Thüringer Museen schätzt er als gut ein, in den vergangenen Jahren sei viel saniert worden. Er kenne inzwischen kaum ein Haus Alarmanlage, viele verfügten außerdem über Videoüberwachung. „Auch wenn das nicht in jedem Fall erkennbar ist.“ Dennoch, der Einbruch in einem Haus wie dem Grünen Gewölbe mit solch hohen Standards führe einmal mehr mehr vor Augen, dass es keine 100-prozentige Sicherheit vor Kriminellen geben kann.