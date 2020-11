100 Jahre Thüringen: Ein besonders dreister Fall der Privatisierung von einstigen volkseigenen Betrieben ereignet sich in Schwarza bei Rudolstadt.

Wirtschaftskrimi in Schwarza: Als die Treuhand getäuscht wurde

Dass es in den ersten Jahren nach der politischen Wende im Osten immer wieder zu Skandalen im Zusammenhang mit der Treuhandanstalt und der Privatisierung von einstigen volkseigenen Betrieben kommt, ist kein Geheimnis. Ein besonders dreister Fall ereignet sich dabei in Schwarza bei Rudolstadt. Ursprünglich eher ein Gebiet, in dem die Flößerei und die Goldsuche eine Rolle spielten, begann 1935 mit dem Bau der Thüringischen Zellwolle AG die Ansiedlung größerer Industriebetriebe.