Zauberflöte in Nordhausen: Durch die Macht der Musik wird die Welt verändert

Sie gehört zu den am häufigsten inszenierten Opern: „Die Zauberflöte“ von Wolfgang Amadeus Mozart. Wir sprachen mit Regisseur Achim Lenz und Pamina-Darstellerin Amelie Petrich über die Inszenierung.

Was macht die Oper für Sie zu etwas Besonderem?

Achim Lenz: Die Oper „Die Zauberflöte“ ist ein Meisterwerk von Mozart. Sie ist weltbekannt und gilt als die Oper neben „Hänsel und Gretel“, mit der auch schon die kleinen Zuschauer in Berührung kommen. Ich beispielsweise bin auch mit der Zauberflöte groß geworden. Das Spezielle an ihr ist, dass es keine durchkomponierte Oper ist, sondern ein Singspiel. Das heißt, sie besteht aus einzelnen Stücken und dazwischen gibt es auch Text, und es werden Szenen gespielt. Und deshalb hat man mich vielleicht auch als Schauspielregisseur geholt, dass man das ein bisschen anders aufbereitet.

Was unterscheidet Ihre Inszenierung von bereits vorhandenen?

Achim Lenz: Das Wichtigste ist für mich die Frage: Was will ich für eine Geschichte erzählen? Wir erzählen genau diese Geschichte, die da vorkommt. Wir erzählen sie vielleicht in einem anderen Plot, als sie damals erzählt wurde. Damals wurde sie als große Märchenoper inszeniert, die dann überschlägt in so ein philosophisches Traktat – was heutzutage eher schwierig ist zu erzählen. Daher versuchen wir, diese Märchengeschichte in eine sehr fiktionale Actiongeschichte umzuwandeln. Am Anfang flieht jemand vor einer riesigen Schlange, und dann kommt plötzlich die Königin der Nacht, und ein junger Held ist auf der Suche nach einer Prinzessin. Das schreit geradezu nach ein bisschen Action. Es wird also sehr actionreich, und dann spielt der Plot in einer fernen Zukunft. Da ist der Fürst Serastro, der eine Lösung hat, wie man die Welt verbessern kann, der die Welt, die eigentlich untergegangen ist, wieder auferstehen lässt. Die Geschichte ist aber noch die Gleiche wie bei Mozart und Schikaneder.

Für Sie ist es aber nicht das erste Mal, dass Sie in Nordhausen tätig sind?

Achim Lenz: Nein. Ich habe in Nordhausen bereits „Die verkaufte Braut“ gemacht und „Vogelhändler“ und „Trinke, was klar ist“ – das war so die erste Produktion in der Traditionsbrennerei, bevor es „Veronika, der Korn ist da“ gab. Auch im Schauspielbereich habe ich schon einiges gemacht. Zudem war ich für die letzten zwei Bühnenbälle verantwortlich und werde auch den diesjährigen übernehmen. Insgesamt bin ich schon seit zehn Jahren hier tätig. Ich komme immer gerne her, weil mir die Atmosphäre im Haus so gut gefällt. Ich mag das Ensemble und den Chor sehr. Hier wird wirklich sehr gutes, professionelles Theater gemacht. Das gefällt mir. Es ist schon wichtig für einen Regisseur, dass die Arbeitsbedingungen in einem Haus gut sind. Und die sind hier sehr gut – gerade von der Ausstattung her. Das, was die Werkstätten in Nordhausen leisten, ist an anderen Häusern kaum möglich. Aber auch musikalisch mit Michael Helmrath sind wir professionell aufgestellt.

Wie haben Sie denn ausgesucht, wer welche Rolle singt?

Achim Lenz: Das ist die Aufgabe des Intendanten und des musikalischen Leiters. Da hat der Regisseur wenig Mitspracherecht, was auch gut ist, weil ich beispielsweise Amelie Petrich gar nicht kannte und wir auch nicht die Zeit haben, ein Vorsingen zu veranstalten. Michael Helmrath hat das bessere Gespür dafür, wer welche Rolle am besten singen kann und wer nicht, da ich die Sänger auch gar nicht so gut kenne. Daher habe ich da dem Theater vertraut, und es hat sich gelohnt. Ich bin sehr zufrieden mit dem Cast.

Frau Petrich, Sie singen ja die Hauptrolle der Pamina. Was ist das Besondere an Ihrer Rolle?

Amelie Petrich: Das Besondere ist, dass es im Opernfach eine wichtige Rolle ist, die jeder kennt. Die Arie hat jeder im Studium oder zu einer anderen Gelegenheit schon einmal gesungen – und jeder kennt Pamina. Und sich diese Rolle zu erarbeiten und zu erschließen, ist schon etwas Besonderes für mich. Ich singe die Rolle jetzt zum ersten Mal, habe aber vor fünf Jahren schon einmal die Pagagena in Hagen gesungen.

Bei den Kostümen der Produktion fällt auf, dass diese sehr bunt sind und teilweise an Filmhelden erinnern. Ist das so gewollt?

Achim Lenz: Ja, es ist sehr filmisch gedacht. Wir haben uns an Science-Fiction-Filmen orientiert, die in den 80er-Jahren produziert wurden. Einer davon ist „Blade Runner“ mit Harrison Ford. Birte Wallbaum, die sich um die Kostüme kümmerte, hat eine Welt erfunden, in der dieses Stück spielt, und mir gefällt diese gut. Und wir versuchen, uns da einzuleben. Bei einigen Figuren haben wir noch etwas geändert, bei anderen passte das Kostüm sofort – so wie bei Pamina.

Gerade Ihr Äußeres erinnert an die Hauptdarstellerin aus „Das fünfte Element“. Diente der Film für Ihre Inszenierung als Vorlage?

Achim Lenz: Ja, das war tatsächlich davon inspiriert. Das ist auch so eine Figur, die die Welt rettet. Pamina rettet schlussendlich zusammen mit Tamino die Welt, und das Interessante ist, dass es eben eine Frau tut. Man sagt ja immer, dass diese Oper so frauenfeindlich wäre, weil so viele frauenfeindliche Sprüche fallen, zum Beispiel: „Ein Weib tut wenig, plaudert viel.“ Aber am Ende ist es die Frau, ohne die es nicht geht.

Welche Rolle spielt die Zauberflöte in dem Stück?

Achim Lenz: Durch den Klang der Zauberflöte wird die Welt verändert. Sie ist ein Hilfsmittel, mit denen die Prüfungen bewältigt werden können. Bei unserer Inszenierung ist am Anfang zudem alles schwarz. Durch die Macht der Flöte wird alles wieder Grün. Durch sie erwacht alles wieder zu neuem Leben.

Musste der Darsteller das Instrument erlernen?

Achim Lenz: Nein, diesen Part übernimmt das Orchester. Nur Philipp Franke alias Papageno muss sein Flötchen selber spielen, das eigens für ihn gekauft wurde. Er bekommt das gut hin.

Amelie Petrich: Aber leicht ist es nicht, da es auch sehr schnelle Wechsel zwischen dem Flötenspiel und dem Weitersingen gibt. Da gehört schon ein bisschen Übung dazu.

Was ist die Botschaft der Oper?

Achim Lenz: Dass durch die Kraft der Musik das Wunder geschehen kann.

Amelie Petrich: Es geht darum, in jedem Menschen auch das Gute zu sehen und das zu verstärken.