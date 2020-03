Zum Geburtstag: Rennebach leuchtet

Zwei Stücke, das war’s dann mit Rennebachs Engagement als Ausstatter am Eisleber Theater: „Denen war ich zu verrückt.“ Jahre später erzählt er davon und lacht, in seiner Stimme schwingt eher Stolz als Kränkung.

Jürgen Rennebach liebt es, verrückt zu sein: unkonventionell, ein unabhängiger Geist, der nicht tut, was andere erwarten. „Sonst bin ich kein ernstzunehmender Künstler.“

Als solcher hat er sich etabliert, auch in seiner Heimatstadt. Das Kunsthaus Meyenburg widmet ihm anlässlich seines heutigen 60. Geburtstags demnächst eine Werkschau. Wobei er die bloß nicht Retrospektive genannt wissen will: „Das ist eine Zwischenschau, ich bin voller Ideen, habe in den nächsten Jahrzehnten viel vor.“

Sein Atelier zieht er am Abend der Couch vor, oft hört er, der „abstrahierende Realist“, Beethoven beim Malen seiner farbintensiven, leuchtenden Bilder. Auch vom Dramatiker Shakespeare kann Rennebach schwärmen oder von Rembrandt, dem großen Barockmaler.

„Es ist egal, wie du dich äußerst: abstrakt, abstrahiert, realistisch – die Qualitätsmerkmale sind immer gleich.“ Es ist dieser Satz aus seinem Studium an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden, der ihn prägt. Er weiß bis heute den „Erwartungsdruck“ seiner Professoren zu schätzen.

15 Jahre arbeitet Rennebach freischaffend

Damals, in den späten 80ern, liegen hinter Jürgen Rennebach bereits eine Ausbildung zum Werbegestalter und eine einjährige Anstellung als Theatermaler in Nordhausen. Das Glück darüber, zu jenen vier gehört zu haben, die von den 160 Studienbewerbern auserwählt wurden, kann er bis heute kaum in Worte fassen.

„Ich wusste seit meinem 13. Lebensjahr, dass ich malen will. Bei ‘Rose’ hab ich mir die ersten beiden Kunstbücher gekauft: Das eine hab ich verschlungen, das andere noch nicht verstanden“, blickt er auf seine Jugend in Nordhausen zurück.

1992, das Diplom in der Tasche, zieht es ihn nach Bochum: „Ich wollte nie in den Westen, aber das Schauspielhaus Bochum war Bundesliga.“ Als „Knochenmühle“ beschreibt er die 16 Stunden Arbeit am Tag. Doch diese Referenz hilft ihm als freischaffendem Künstler in den 90ern, als auch in seiner Profession die Arbeitslosigkeit grassiert.

Rennebach arbeitet als Bühnen- und Kostümbildner in Bochum, Halle, Schwerin, Gera und Altenburg. Bis ihn 2005 ein Ruf aus seiner Heimatstadt ereilt: Die Umgestaltung des Tabakspeichers ist zu konzipieren. Ein Jahr später folgt die Festanstellung. Rennebach sprudelt auch als Museumsleiter vor Ideen, er macht mit seinem Team den Tabakspeicher zum Ort der Kultur im weiteren Sinn.

2002 ist er Mitbegründer der Jugendkunstschule

Der Unruhegeist ist es auch, der mit den anderen Nordhäuser Künstlern Rechtacek, Mackensen und Kerwitz 2002 die Jugendkunstschule aufbaut, wider aller Befürchtungen, dass dies mangels Tradition in Nordhausen nichts werde. Die Schule erarbeitet sich bald den Ruf der in Thüringen zweitbesten hinter der in Weimar, bekommt erste Preise auf Bundesebene. „17 unserer Schüler gingen später an Hochschulen.“

So unkonventionell, frech und mutig der Maler Jürgen Rennebach ist – auf Professionalität der Ausübung seines Handwerks legt er wert. „Alles für den Ausdruck“, beschreibt er seine Maxime. Und: „Die Komposition steht über allem.“

Seine Werke hingen schon in Erfurt, Halle, Sondershausen, Ahrenshoop und – voriges Jahr – im norddeutschen Leer. Nach Erfolgen dort steht nun eine Galerie in Holland auf seinem Plan.

Bereut hat er die Anstellung bei der Stadt Nordhausen, den Abschied vom Dasein eines freischaffenden Künstlers nie: „Es ist ein Trugschluss, dass der Freie mehr Freiheit hätte. Viele haben es sehr schwer, sich über Wasser zu halten.“

Jürgen Rennebach genießt die Freiheit, nicht abhängig zu sein von den Verkaufserlösen seiner Bilder. Nur hin und wieder entsteht ein Blick auf den Nordhäuser Dom.

Am 14. März ist die Vernissage der Rennebach-Schau mit 70 bis 80 Werken im Kunsthaus Meyenburg.