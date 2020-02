Zwischen Meditation und Moneten

„Seit gestern bin ich etwas entspannter“, verrät Christina Meißner und nippt an ihrem Tee. Denn da schnellte der Zählerstand ihres Crowdfunding-Projekts um 1400 Euro auf immerhin 46 Prozent nach oben. Zugleich läuft unerbittlich die Uhr ab: noch 33 Tage, noch 32, 31... Am 23. März ist definitiv ultimo – und das ambitionierte Projekt der Weimarer Cellistin top oder flop. Meißner braucht das Geld, insgesamt stolze 18.854,02 Euro, um die Kosten ihrer neuen Solo-CD zu tilgen. Und wenn sie scheitert? „Dann bleibe ich auf den fertig gemasterten Bändern sitzen“, sagt sie. Und wohl auch auf einem Berg Schulden.

„Ispariz. Eine Vision“, den Titel ihrer Konzept-CD, trägt die Künstlerin derzeit wie ein Zauberwort im Herzen. Sie hat tiefreligiöse, mittelalterliche Vokalmusik Hildegards von Bingen (1098–1179) arrangiert und „singt“ die meditativen Weisen, deren Spiritualität seltsamerweise die Menschen bis in unsere Tage erreicht und berührt, auf dem Cello. Ausgerechnet diese über den Lärm unseres alltäglichen Treibens erhabene Musik der gewesenen Benediktiner-Äbtissin soll nun abhängen von einem banalen Materialismus? – Meißner zuckt mit den Schultern. Ohne Crowdfunding hätte ihre CD überhaupt keine Chance.

12. und 21. Jahrhundert im Spiegel musikalischer Meditation

Denn es geht nicht allein um diese sehr alte Musik, sondern ebenso darum, wie andere Komponisten sie in unserer Gegenwart reflektieren. Deshalb kommt ein beziehungsreiches Arrangement von Sofia Gubaidulina (geb. 1931) mit auf die Silberscheibe; die Grande Dame der zeitgenössischen Tonkunst hat, wie Meißner erzählt, bei der Bearbeitung mit Hand angelegt und die Endfassung autorisiert. Zudem erhält eine ganz junge Garde – Lisa Streich, Martin Rane Bauck, Esaias Järnegard, Joseph Andrew Lake – die Gelegenheit, sich mit Hildegard auseinanderzusetzen. Und dies immer für Cello allein.

Ein solches Konzept mag künstlerisch äußerst reizvoll sein – aber eben auch wirtschaftlich risikoreich. Eine der großen CD-Produktionsfirmen konnte die Weimarerin naturgemäß nicht dafür gewinnen; nur das Altenburger Label „querstand“ steht ihr gern zur Seite, lässt sich allerdings bei allem, was Geld kostet, helfen: Die Künstlerin selbst muss fertige digitale Aufnahmen, die inzwischen in einer Kirche im dänischen Løgumkloster entstanden, liefern und noch weitere externe Leistungen übernehmen, etwa die Gestaltung des Booklets oder den Aufwand im Presswerk – alles auf den Cent genau kalkuliert. „querstand“ kümmert sich vornehmlich um das Marketing und den Vertrieb.

„Ich?“ entgegnet Meißner dem fragenden Blick. „Ich verdiene bestimmt nichts an dem Projekt.“ Aber darum geht es ihr nicht. Die Weimarerin hat seit je ihren eigenen Kopf und bewegt sich stets abseits ausgetretener Pfade. Vorzugsweise auf solchen der neuen Musik. An der Liszt-Hochschule ausgebildet, hat sie sich in der Szene einen klangvollen Namen erarbeitet, hat Ensembles wie die „klangwerkstatt“ mitgegründet, musiziert jedoch am liebsten solistisch oder in kleiner Besetzung. Damit wirkt sie erfolgreich, wenngleich in einer Nische des Konzertbetriebs. Gewiss könnte sie ebenso gut mit einem Repertoire von Haydn bis Dvořák im Mainstream mitmischen. „Aber das würde mich langweilen.“

Crowdfunding funktioniert nach klaren, harten Regeln

So öffnet ihr das zweischneidige Instrument des Crowdfundings womöglich den Weg zum Glück: Die „Ispariz“-Vision wird Realität, sofern sich genug Unterstützer finden. Als Gegengaben für deren „Spenden“ verspricht Christina Meißner kleine Freuden – aus einem Sortiment von „Hildegards Dinkelkeksen“ oder einer „Benediktinerinnen-Kräutermischung“ bis hin zum Privatkonzert frei Haus. Aber falls der festgesetzte Endbetrag binnen der Frist nicht erreicht wird, erhalten alle Unterstützer ihren Einsatz vollständig zurück. Für Meißner wäre das ein Desaster. Aber so lauten die Regeln des Crowdfundings.

Vor sechs Jahren hat sie es schon einmal versucht. „Das lief sehr gut“, sagt die Künstlerin, und das hat ihrer CD „When!“ mit Stücken von Sciarrino, Eötvös und anderen ins Licht der Öffentlichkeit geholfen. Mit 9000 Euro binnen 33 Tagen. Diesmal, für Hildegards „Ispariz“, könnte es äußerst knapp werden. Die Möglichkeit einer einmaligen Fristverlängerung auf 55 Tage hat Meißner schon ausgeschöpft. Sie schaut per Smartphone auf ihre Seite beim unabhängigen Crowdfunding-Portal „visionbakery.com“. So gut dessen Name zum Projekt auch passt: Heute gab es noch keine Bewegung.

Abwarten und Teetrinken heißt da die Devise. Gegen die innere Unruhe mag womöglich eine meditative Musik Hildegards helfen. Und natürlich der mäzenatische Einsatz von einigen Unterstützern mehr. „Das CD-Release-Konzert findet in Weimar am 15. Mai statt“, sagt Christina Meißner. Ans Gelingen glaubt sie – felsenfest.

www.visionbakery.com/ christinameissner