Launewitz wird zur Keimzelle für Kultur

Launewitz. Der neu gegründete Verein Land-Kultur Launewitz will Dorffeste, Konzerte, Theater, Workshops und vieles mehr ermöglichen. Auftakt wird am 11. Oktober

13 Häuser und 52 Einwohner gibt es in Launewitz bei Schkölen. Diplomschauspieler und Kulturmanager Paul Enke, der selbst seit einigen Jahren mit seiner Familie in Launewitz lebt, hat vor gut anderthalb Jahren auf seinem Hof die „Scheune Launewitz“ ins Leben gerufen. Hier wirbt die Familie vor allem um den Erhalt der Streuobstkultur und bietet Mosttage auf der eigenen mobilen Apfelpresse an. Im vergangenen Jahr wurde in der Scheune erstmals ein Hoffest gefeiert, mit beeindruckendem Erfolg.