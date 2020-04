Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

27 Bewohner sind im Altenpflegeheim erkrankt

Unter den Seniorenheimen der Region ist gegenwärtig das Altenpflegeheim Haus Feierabend in Bad Sachsa am stärksten von der Corona-Pandemie betroffen. Wie der Träger des Hauses, das Diakonische Werk in Wolfsburg, mitteilte, sind 27 Bewohner und 12 Mitarbeiter an Covid-19 erkrankt. Bei den anderen 45 Bewohnern und 39 Mitarbeitern hat der Test ein positives Ergebnis erbracht.

„Wir trauern zusammen mit den Angehörigen um eine Heimbewohnerin, die in der vergangenen Woche ihren 103. Geburtstag gefeiert hat und an diesem Mittwoch im Universitätsklinikum Göttingen mit Covid-19 verstorben ist“, erklärte Diakoniesprecherin Bettina Enßlen. Vier Heimbewohner befinden sich zurzeit zur medizinischen Behandlung in umliegenden Krankenhäusern.

Das Haus Feierabend steht zunächst bis zum 27. April unter Quarantäne. Es gelten hohe Sicherheits- und Hygieneanforderungen. Die Personalsituation sei angespannt, berichtete die Diakonie. „Wir freuen uns, dass uns ab Donnerstag zwei Ehrenamtliche im Haus Feierabend stundenweise unterstützen. Wir bedanken uns von Herzen“, so Bettina Enßlen.