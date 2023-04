Der 33-Jährige prallte mit seinem Wagen zuerst in eine Baustellenabsperrung und anschließend gegen einen Betonpfosten (Symbolbild)

33-Jähriger verliert in Suhl die Kontrolle über sein Auto und prallt gegen einen Betonpfosten

Suhl. 22.000 Euro Sachschaden entstanden am Dienstagabend in Suhl bei einem Unfall. Der Fahrer musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Am Dienstagabend befuhr ein 33-jähriger Autofahrer die Schleusinger Straße in Suhl in Richtung Schleusingen. Aus gesundheitlichen Gründen verlor er die Kontrolle über sein Auto.

Er kam von der Fahrbahn ab, geriet auf den Fußweg und prallte gegen eine Baustellenabsperrung. Anschließend stieß der Autofahrer gegen einen Betonpfosten. Am Auto entstand ein Schaden von ca. 22.000 Euro. Laut Polizei wurde der 33-Jährige zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Sein Auto wurde abgeschleppt.

