75 Jahre 75 Menschen: „Mir ging noch nie die Puste aus“

Tom Kramer wird um 21.07 Uhr am 16. Juli 1990 in Gera geboren. Mutter Kathrin und Vater René aus Ostthüringen sind 21 Jahre jung, stehen kurz vor der Heirat. Doch als der Junge wenige Stunden alt ist, geht es um Leben und Tod. Das Baby hat Atemnot, läuft blau an. Die Ärzte verlegen ihn nach Erfurt; an der Medizinischen Akademie wird ein schwerer Herzfehler erkannt. Nun muss es schnell gehen. Deshalb wird der Säugling ins Münchner Herzzentrum verlegt. Das geht problemlos, weil im Sommer 1990 die Weichen Richtung Einheit gestellt sind: Mediziner können nun unproblematisch über die innerdeutsche Grenze hinweg zusammenarbeiten. 30 Jahre später sagt Tom Kramer, der seit 2012 in Leipzig lebt: „Mir ging noch nie die Puste aus.“ Er arbeitet im handwerklichen Bereich.

Mitte August 1990 war der gerade einmal vier Wochen alte Tom mit seinen Eltern groß auf der Titelseite der Thüringer Tagespost: „Die Eltern können wieder lachen. Tom wird weiterleben“, stand unter dem Familienfoto, das in Erfurt aufgenommen wurde. In dem großen Bericht über die Rettung des Babys ist auch ein Foto vom damaligen Oberarzt Wolfram Köhler aus Erfurt zu sehen, der die Verbindung nach München hergestellt hatte. Dort wurde die Verengung der Herzklappe am Beginn der Körperschlagader beseitigt. Das geschieht über einen eingeführten Ballonkatheter. Ein schwerer Eingriff; er gelingt. Tom wird im Alter von acht Jahren in Gießen erneut operiert. Als Zweitklässler fehlt er 44 Schultage am Stück. Zudem durchleidet er andere Erkrankungen. An einen entzündeten Blinddarm erinnert er sich: Das war sehr schmerzhaft. Als Kind hört er sehr wenig, „inzwischen ist mein Gehör perfekt“. Tom wurde von manchen Kindern ausgegrenzt, sei für manche ein Außenseiter gewesen. „Aber ich hatte auch immer meine Freunde“, macht er deutlich, dass er kein Einzelgänger ist. Eine weitere OP am Herzen hat er mit 17 Jahren.

Im Bericht vor 30 Jahren steht, dass Toms Eltern im September 1990 in Greiz heiraten wollten. Eine Zwei-Raum-Neubauwohnung hatten sie bereits. Toms Eltern waren, von heute aus betrachtet, mit jeweils 21 Jahren sehr jung, als sie ihre Familie gründeten. Zwölf Jahre nach seiner Geburt kam seine Schwester zur Welt. Seit zwei Jahren sind sein Vater und seine Mutter geschieden. Tom hat keine Kinder.

Oberarzt Köhler sagte 1990, wie wichtig es für das Land Thüringen sei, ein Kinderkardiologisches Zentrum auch in Zusammenarbeit mit der Zentralklinik in Bad Berka zu errichten. Tom Kramer ist noch immer mit Erfurt verbunden, auch wenn mittlerweile zwei seiner behandelnden Ärzte bereits im Ruhestand sind. Jedes Jahr im Februar kommt er hierher, um sein Herz kontrollieren zu lassen. Alle zwei bis drei Jahre ist er zum Durchchecken am Uniklinikum in Gießen. Es sei alles gut, macht er im Gespräch deutlich. Gelernt hat er Bürokaufmann; aber der mittlerweile 30-Jährige arbeitet nicht vom Schreibtisch aus, sondern am Band bei einem namhaften Autobauer. Problemlos, wie er betont. „Ich bin voll belastbar, ohne Einschränkungen.“

Tom Kramer hat eine große Leidenschaft: Ihn interessiert alles, was mit Japan zu tun hat. Er war 2017 und 2019 in Tokyo. Er widmet sich der Kultur dort, findet das Land spannend, mag die Menschen dort – und natürlich auch die Fahrzeuge. So kommt es, dass er mit einem Toyota unterwegs ist. Das werde, sagt er mit einem Schmunzeln, auf dem Firmenparkplatz nicht so eng gesehen… Mein Auto wird toleriert.“