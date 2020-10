75 Jahre – 75 Menschen: „Wir sind einfach nur betrogen worden“

Klaus Zeh hat sich vor 30 Jahren gesagt: „Ich werde nie mehr eine Wahl verpassen.“ Natürlich bedeute Demokratie Meinungsstreit; Demokratie und Freiheit seien anstrengender, als es manchem lieb sei. Doch der Katholik Zeh hat diese Veränderung weg von SED-Diktatur nicht nur gewollt, er hat sie vorangetrieben. Und er hat das Land Thüringen mitgestaltet.

Zeh, der aus Leipzig stammt und Jahrgang 1952 ist, hat früh „die Erfahrung gemacht, dass man wegen des Glaubens Restriktionen erdulden musste.“ Er nahm nicht an der Jugendweihe teil, trat keiner Partei bei und wollte nach dem Studium zu den Bausoldaten, wurde aber nicht eingezogen, jedoch im Betrieb – er arbeitete in den End-80ern bei der Mikroelektronik in Erfurt – deswegen degradiert.

Zeh erinnert sich an die Einschüchterung, als er Vater zweier kleiner Kinder (damals vier und neun) war. Immer wieder machte er sich Gedanken über die Lage im Land: „Kann man in diesem System noch länger bleiben?“ Ihn trieb die Frage um: „Kann ich meinen Kindern zumuten, mit zwei Gesichtern zu leben? Ich wollte sie nicht zur Lüge erziehen.“ Da er nicht weg wollte, „gab es nur die Möglichkeit, nicht untätig zu sein und sich einzusetzen.“ Im Kollegenkreis, sagt er, hätte sie gespürt: „So kann es nicht weitergehen.“ Gorbatschow, Glasnost, Perestroika: Das, was sich in der Sowjetunion tat, elektrisierte ihn. Und so gehörte Zeh zu den selbst ernannten kritischen Beobachtern bei der DDR-Kommunalwahl im Mai 1989. Bereits nach der Auszählung weniger Wahllokale war offensichtlich: „Wir sind einfach nur betrogen worden. Und zwar ganz rüde.“ Daraufhin machten sie über die Innere Mission in Erfurt eine Eingabe bei Egon Krenz, dem Vorsitzendem der Wahlkommission. Als ordentliche Staatsbürger sähen sie sich in der Pflicht, den Betrug zur Anzeige zu bringen. Sie baten um Überprüfung und Richtigstellung der Ergebnisse. Das war das eine sehr ernste und durchaus mit Gefahren verbundene Aktion. Erst kam keine Antwort, dann wurde ihnen schließlich schriftlich mitgeteilt, mit ihren Behauptungen würden sie die vereidigten Wahlhelfer denunzieren. Zudem wurde offen gedroht, wenn sie ihre Anzeige aufrecht erhielten, habe das Konsequenzen.

Zeh und seine Freunde überlegten, was sich ändern sollte. Ergebnis: Das Primat der SED im Artikel 1 der DDR-Verfassung muss weg. Der Gedanke, eine neue Partei zu gründen, sei da und zugleich „so weit weg“ gewesen, sagt Zeh.

Zu der Zeit hießen Nationale Front und Staatsführung die chinesische Lösung auf dem Platz des Himmlischen Friedens gut.

Es waren aufregende Monate. Und aus dem christlichen Bürgerbewegten wurde ein Politiker – erst beim Demokratischen Aufbruch (DA), als Vize DDR-weit und Landesvorsitzender, ehe der DA mit der CDU fusionierte. Zudem wurde Zeh 1990 zum Dr.-Ing. promoviert. Aber in seinen Beruf kehrte er nicht mehr zurück: Er wurde vor 30 Jahren Thüringer Landtagsabgeordneter und Finanzminister, später Sozialminister und zeitweilig Chef der Staatskanzlei. Das war besonders aufreibend, als Dieter Althaus durch seinen Skiunfall 2009 als Regierungschef ausfiel.

2012 gewann Zeh die Oberbürgermeisterwahl in Nordhausen, wo er mit seiner Familie seit 1990 lebt. 2017 machte ihm die Gesundheit zu schaffen. Inzwischen geht es ihm wieder deutlich besser. „Angst“ macht Zeh, „wenn Menschen heute unsere demokratische Errungenschaften gering schätzen“.