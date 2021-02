79 Fälle mit Corona-Varianten in Thüringen nachgewiesen

Die Pandemie hat Thüringen weiter im Griff: Mit rund 135 war der Wert der registrierten Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage je 100 000 Einwohner am Dienstag in keinem anderen Bundesland höher.

In Thüringen sind aktuell 79 Fälle mit Mutationen des Coronavirus nachgewiesen worden. In 52 Fällen handelt es sich um die britische Mutation, in zwei Fällen um die Variante aus Südafrika, wie die Staatskanzlei am Dienstag mitteilte. Bei den restlichen Fällen war demnach zunächst nicht klar, welche Variante vorliegt. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog.