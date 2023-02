Aktion "Thüringen hilft": In der Hängematte von Ebeleben nach Hawaii

Ebeleben. Zwei mobile Patientenlifter sollen den Bewohnern und Pflegekräften in der neuen Senioren-WG in Ebeleben den Alltag erleichtern – unterstützt von "Thüringen hilft".

Am heutigen Mittwoch nehmen die Mitarbeiter die neue Senioren-Wohngemeinschaft Caroline Falk in Ebeleben (Kyffhäuserkreis) in Betrieb, am morgigen Donnerstag ziehen die ersten Bewohner ein.

In einjähriger Bauzeit ist ein helles, großzügiges Karree mit grünem Innenhof entstanden. „Das Haus ist in vier Bereiche für jeweils 12 pflegebedürftige Menschen unterteilt“, erklärt Heimleiterin Cindy Wohlberedt-Scholze. „Jeder Bewohner hat ein Einzelzimmer mit eigener Nasszelle“, ergänzt Pflegedienstleiterin Gudrun Knoch. Helle Farben und viel Holz dominieren. „Jeder Wohnbereich hat eine große Küche mit zentraler Arbeitsplatte, an der gemeinsam gekocht wird“, so die Heimleiterin, die auf das Wellnessbad besonders stolz ist: Aus der Sitzwanne mit Unterwassermusik und Massagedüsen fällt der Blick auf einen Südsee-Strand. „Hier können unsere Bewohner entspannen.“

Doch all das kostet. Um aber den Eigenanteil der Bewohner trotz der Millioneninvestition so gering wie möglich zu halten, „sind wir für jede Spende dankbar“, so Knoch. Neben der Deutschen Fernsehlotterie ist auch „Thüringen hilft“ beteiligt und will zwei mobile Hebelifter für je 5000 Euro finanzieren. Sie sollen den Bewohnern und Pflegekräften in der Senioren-WG den Alltag erleichtern. Wie ein Kran hebt der Lifter die Bewohner in einer Art Hängematte aus dem Bett und fährt sie in die Gemeinschaftsräume, in den Hof oder nach Hawaii – ins Wellnessbad mit Blick auf die Südsee.

Das Spendenkonto

Wer helfen möchte:

Spendenkonto: DE89 8205 1000 01250222 20

Empfänger: Diakonie Mitteldeutschland

Kennwort: Thüringen hilft

Für eine Spendenquittung bitte im Feld Verwendungszweck die Adresse angeben. Wer nicht genannt werden möchte, vermerkt dort bitte den Hinweis „Anonym“.

Spenden per Mausklick unter thueringenhilft