Berufe in Thüringen: Orthopädietechnik-Mechaniker – Handarbeit nach Maß

Durch den persönlichen Kontakt mit dem Körperbehinderten oder Rehabilitanten, beispielsweise beim Maßnehmen, bei den Anproben und bei der Anpassung des orthopädischen Hilfsmittels, übernimmt der Orthopädietechnik-Mechaniker eine hohe Verantwortung. Wichtig ist für Orthopädietechnik-Mechaniker auch die Zusammenarbeit mit Ärzten und Therapeuten. Sie unterstützen mit ihrem Wissen beim Herstellen und Anpassen der orthopädischen Hilfsmittel. Diese fertigen Orthopädietechnik-Mechaniker individuell aus verschiedenen Materialien an, etwa aus Kunststoffen, aus Faserverbundwerkstoffen oder aus Metallen wie Titan, Stahl- und Aluminiumlegierungen.

Technischer Verstand und Einfühlungsvermögen

Natürlich ist bei dieser Arbeit handwerkliches Geschick gefordert. Moderne Technologien unterstützen dabei. Und Innovationen erweitern die Funktionen orthopädischer Hilfsmittel ständig. So gibt es elektronisch gesteuerte Prothesen – deshalb sollten sich Orthopädietechnik-Mechaniker auch mit Elektronik gut auskennen.

„Wir arbeiten dicht am Patienten“

Christina Kolbe (38) ist Diplom-Orthopädie-Technikermeisterin aus Erfurt. Foto: HWK Erfurt

Christina Kolbe ist in der BOS Orthopädische Werkstätten GmbH tätig.

Was hat Sie motiviert, den Beruf der Orthopädie-Technikermeisterin zu erlernen?

Schon als kleines Mädchen habe ich auf der Werkbank meiner Mutter gesessen und ihr bei der Arbeit als Bandagistin zugeschaut. Damals wusste ich bereits, dass ich auch etwas mit meinen Händen tun möchte – etwas Kreatives, Vielseitiges, Abwechslungsreiches. Nach der Schule bekam ich die Chance, bei BOS eine Ausbildung zur Orthopädie-Technikerin zu machen, welche ich mit Auszeichnung abgeschlossen habe. In mehreren Weiterbildungen habe ich mich in Richtung Kinderrehabilitation im Bereich Orthetik spezialisiert. Mit der Unterstützung des Betriebs und meiner Familie entschied ich mich 2012 für den Meisterlehrgang, um fachlich besser zu werden und Verantwortung im Betrieb zu übernehmen.

Was gefällt Ihnen besonders am Handwerk der Orthopädie-Technikermeisterin?

Wir arbeiten nicht nur handwerklich, sondern ganz dicht am Patienten. Helfen ist unser Handwerk. Es gibt nichts Schöneres, als gemeinsam mit dem Patienten, seinen Angehörigen, Therapeuten und Ärzten eine Versorgung zu planen und durchzuführen, um die Entwicklung zu fördern oder den Zustand zu verbessern. Die Zufriedenheit von Patienten und Partnern ist jeden Tag Antrieb und Motor für mich. Die Vielseitigkeit dieses Handwerks und die Arbeit in einem motivierten Team machen diesen Beruf zu etwas Besonderem.

Was möchten Sie jungen Leuten mit auf den Weg geben, die sich für dieses Gewerk interessieren?

Einfach mal reinschnuppern und neugierig sein! Viele Firmen bieten die Möglichkeit eines Praktikums an. Diese Gelegenheit sollte genutzt werden, denn nicht nur unser Betrieb sucht so die zukünftigen Auszubildenden aus. Man kommt ins Gespräch und erlangt erste Einblicke in das Berufsbild. Und auch die Firmen machen sich ein Bild über das handwerkliche Geschick und die Sozialkompetenzen der Schüler und Studenten.

Inhalt und Ablauf der Ausbildung

Ausbildungsinhalte

Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht

Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes

Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit

Betriebliche und technische Kommunikation, Patientendatenschutz

Anwenden von fachbezogenen rechtlichen Vorschriften und Normen

Planen und Organisieren von Arbeitsabläufen

Durchführen qualitätssichernder Maßnahmen

Anwenden von verschiedenen Techniken im Prozess der Herstellung orthopädietechnischer Hilfsmittel

Anfertigen und Anwenden technischer Unterlagen

Handhaben und Pflegen von Werkzeugen, Maschinen und technischen Einrichtungen

Beurteilen, Messen, Prüfen und Einsetzen von Werkstoffen

Manuelles und maschinelles Bearbeiten von Materialien und Behandeln von Oberflächen

Ablauf der Ausbildung