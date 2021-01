Düstere Aussichten für das Ilmenau-Kolleg

Dem Ilmenau-Kolleg werden von der Kreisverwaltung keine Zukunftschancen mehr eingeräumt. "Wir werden bei der nächsten Schulnetzplanung leider die Schließung empfehlen müssen”, sagte Landrätin Petra Enders (Die Linke) am Rand der Bauausschusssitzung des Ilm-Kreises am Montagabend. Das Ilmenau-Kolleg sei derzeit “eine Schule ohne Schüler”. Schon seit drei Jahren werde nur noch eine Klasse unterrichtet – die aktuelle werde aller Voraussicht nach die letzte sein.

Grund für die schlechte Prognose sind anhaltend niedrige Bewerberzahlen. Statt der üblichen 40 Anwärter auf das Abitur über den zweiten Bildungsweg fanden sich vor zwei Jahren nur 24 Frauen und Männer, die schließlich nach Weimar auf das Thüringen-Kolleg umgeleitet wurden. Sollte die Einrichtung in Ilmenau schließen, gibt es im Freistaat nur noch eine Schule mit einem solchen Bildungsangebot.

Nachnutzung für Digitalisierung der Schulen

Dass diese Entwicklung bereits jetzt angesprochen wurde, lag an der Haushaltsdiskussion im Bauausschuss: Kreistagsmitglied Benno Kaufhold (CDU) hatte sich danach erkundigt, aus welchem Grund Investitionen in das kreiseigene Gebäude des Ilmenau-Kollegs in der ehemaligen Breitscheidstraße fließen - die seit der Gebietsreform “Am Technikum” heißt. Wie Landrätin Enders sagte, beabsichtigt der Kreis eine Nachnutzung der Immobilie als Medienzentrum. Künftig soll von dort aus die Digitalisierung aller 40 Schulen des Landkreises begleitet werden. Geplant sind dazu Neueinstellungen. Zwar sei das Schulpersonal selbst Sache des Landes. Die Pflege und Wartung des IT-Systems wiederum ist die Aufgabe des Landkreises und “das wird uns in Zukunft viel Kraft kosten”, schätzte die Landrätin ein. Die Schaffung eines Medienzentrums “ist die einzige Chance, die Digitalisierung voranzutreiben”, meinte Enders.

Nicht ganz so überzeugt äußerte sich Kreistagsmitglied Jens Dietrich (AfD). “Wenn viele Lehrer schon Probleme haben, mit der Schulcloud umzugehen, wird mir angst und bange”, sagte er. Zudem zeigte er sich skeptisch, ob es angesichts der Marktlage überhaupt gelingen kann, qualifiziertes Personal für die Besetzung der IT-Stellen zu finden.

Neue Stellen werden ausgeschrieben

Für die Anwendung der digitalen Angebote durch die Pädagogen sei jedoch das Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien (Thillm) zuständig, erklärte Petra Enders. An einigen Schulen des Ilm-Kreises habe man allerdings bereits auch selbst einige Verantwortliche gewinnen können, die bis zu einem bestimmten Punkt administrative Tätigkeiten übernehmen.

Was die Besetzung der neuen Stellen anbetrifft, kann sich die Landrätin vorstellen, die Ausschreibung so zu formulieren, dass auch langjährige Erfahrungen in der Branche mit bestimmten Qualifikationen gleichgestellt werden, um die Hürden nicht zu hoch anzusetzen.