Einladung zum Bundesfinale Jugend forscht: Schüler aus Greiz entwickeln selbstlenkendes Auto

Greiz. Autohersteller forschen weltweit an autonom fahrenden Autos: Drei Abiturienten aus Greiz haben eine clevere Lösung.

Drei Schüler aus Greiz haben entwickelt, woran viele Automobilkonzerne feilen: ein autonom fahrendes Auto. Ihr Projekt dürfen die Tüftler in der nächsten Woche als eines von acht Thüringer Teams beim Bundeswettbewerb Jugend forscht vorstellen.

Natürlich fangen die Nachwuchsforscher vom Greizer Ulf-Merbold-Gymnasium klein an. Die Fahrzeugteile haben sie mit einem 3D-Drucker hergestellt, ihr Modell mit Ultraschallsensoren, einer Kamera und einem kleinen Computer ausgerüstet. Das Fahrzeug hält die Spur auf dem Testparcours und parkt automatisch ein. Ein Schwerpunkt lag auf der Programmierung der Software, berichtet Felix Reißmann, der mit Niklas Geißler und Moritz Schaub im Projekt zusammenarbeitete.

Bilderkennung als ein Knackpunkt

Besonders lange brauchten sie, um die Bilderkennung der Strecke schnell in Lenkbewegungen umzusetzen. „Der Minicomputer an Bord hat nicht so viel Rechen­leistung“, erläutert der 18-Jährige. Deshalb übertragen die Schüler die Bilder an einen externen Computer, der blitzschnell die Videobilder analysiert und somit die Grundlagen für die Lenkbefehle ermittelt.

„Anfangs hat uns das eingeschränkte Sichtfeld der Kamera viel Kopfschmerzen bereitet“, sagt Reißmann. Damit Kurven auf der Modellstrecke komplett eingesehen werden, mussten die Abiturienten die Kamera schließlich auf einer Dachhalterung platzieren.

Jury schaltet sich per Videokonferenz zu

Die drei wollen den Juroren präsentieren, wie ihr Modell fährt. Wegen der Corona-Pandemie treffen sich die Teams aller Bundesländer nicht bei der Endrunde. Die Jury schaltet sich im virtuellen Wettbewerb per Videokonferenz zu. „Das hat für uns den Vorteil, dass wir nächste Woche trotz des Wettbewerbes unser Matheabitur in Greiz schreiben können“, sagt Reißmann. Welche Platzierung sie anstreben? Die Teilnahme an der Endrunde sei schon ein großer Erfolg. Sie seien Jugend forscht sehr dankbar, denn nur ein vorab gewährtes Stipendium über 300 Euro ermöglichte es, alle nötigen Teile für das Projekt zu kaufen.

Gespannt verfolgt Reißmann die Fortschritte der Autohersteller: „Es wird noch einige Jahre dauern, bis Fahrzeuge vollständig autonom und sicher fahren.“

Diese Landessieger von Jugend forscht vertreten Thüringen beim Bundeswettbewerb