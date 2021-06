Aktion „Thüringens schönste Schulgartenidee“: Holz-Pavillon als grünes Klassenzimmer

Bis zum 30. Juni können Thüringer Grundschulen an der Aktion „Wir suchen Thüringens schönste Schulgartenidee“ teilnehmen. Danach wird abgestimmt.

Emleben. Schulgarten steht in Thüringen sogar im Lehrplan – das wäre es doch toll, das Wissen direkt in der Natur zu vermitteln, denken sich viele Schüler und Lehrer und wünschen sich ein grünes Klassenzimmer. Über 30 Grundschulen haben sich bereits bei unserem Schulgartenwettbewerb beworben, noch bis Mittwoch können sich weitere Schulen anmelden. Gesucht sind die schönsten Ideen für den Schulgarten, ob Bohnenzelt, Hochbeet oder Apfel-Allee.

Christiane Schrön betreut in der Aktiv-Schule in Emleben bei Gotha den Schulgarten und erklärt den Kindern wie Oda die Natur. Demnächst soll zwischen Blumen und Beeten ein grünes Klassenzimmer entstehen. Foto: Ingo Glase

Die Schulgärtner der Aktiv-Schule in Emleben wollen gern draußen lernen: „Unser größter Wunsch ist ein grünes Klassenzimmer“, verrät Projektleiterin Christiane Schrön. „Ein geräumiger Holz-Pavillon wäre denkbar. Dort könnten Holzgestelle für rankende Pflanzen angebracht werden. Das grüne Klassenzimmer würde es uns auch bei Regenwetter ermöglichen, die Natur zu beobachten.“

Möhrenauflauf aus der Schülerküche

So etwas wünschen sich auch die kleinen Gärtner der Grundschule Gefell: „Zu unserem Schulgarten gehört eine Stallanlage für die Lohkaninchenzucht. Wir züchten Rassekaninchen und bauen Möhren an“, schreiben sie in ihrer Bewerbung. „Es gibt Hochbeete, Kräutertürme, ein großes Insektenhotel sowie ein Igelhaus. Auch ein kleiner Teich und ein Blütenstreifen für Insekten und Bienen sind zu finden. In der Schülerküche gibt es Möhrenauflauf, Zucchini- oder Kürbissuppe, Produkte aus dem Schulgarten.“ Jetzt möchten Schüler, Lehrer, Eltern und der Förderverein ein grünes Klassenzimmer errichten, aber es fehlen noch Bänke, Sitzplätze und Tische. Da wäre das Preisgeld ein tolles Startkapital.

Bewerbung bis 30. Juni

Bis zum 30. Juni können Thüringer Grundschulen an der Aktion „Wir suchen Thüringens schönste Schulgartenidee“ teilnehmen. Danach wird öffentlich abgestimmt. Es gibt 3000 Euro Preisgeld für den ersten und jeweils 1000 Euro für den zweiten und dritten Platz.

Zum Wettbewerb geht es hier: thueringer-allgemeine.de/garten