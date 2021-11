Kampf gegen den Lehrermangel in Thüringen: Neues Portal soll schnellere Einstellungen ermöglichen

Bisher war das Verfahren in Thüringen so langwierig und kompliziert, dass Lehrer oft eher Zusagen aus anderen Bundesländern bekamen. Das soll sich nun ändern.

Im Kampf gegen den Lehrermangel in Thüringen soll künftig ein neues Stellenportal im Internet helfen. "Wir wollen dadurch schneller einstellen und die Prozesse beschleunigen", sagte Bildungsminister Helmut Holter (Linke) bei der Vorstellung der Plattform am Donnerstag in Erfurt.

Interessenten können sich über das Portal "schuldienst.thueringen.de" direkt für konkrete Schulen bewerben oder eine Initiativbewerbung für einen oder mehrere Schulamtsbereiche senden. Die Dokumente müssen dabei anders als bisher nicht per Post geschickt, sondern können direkt online hochgeladen werden.

Der bisherige Bewerbungsprozess war in der Vergangenheit unter anderem vom Thüringer Lehrerverband immer wieder als zu umständlich und langwierig kritisiert worden. Ein häufig angeführtes Argument war dabei, dass teils Bewerber in anderen Bundesländern schneller eine Zusage erhielten und dadurch für den hiesigen Schuldienst verloren gingen.

