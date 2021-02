Leser fragen, Experten antworten: Mehrarbeit möglichst vermeiden

Erfurt. Durch die Corona-Pandemie steht für viele Menschen Mehrarbeit an. Was dabei beachtet werden muss, erklärt die Bundesanstalt für Arbeitsschutz.

Im Zuge der Corona-Pandemie ergeben sich viele Fragen, die wir mithilfe von Experten beantworten wollen.

In meinem Betrieb steht Mehrarbeit an. Was muss dabei beachtet werden?

Dazu erklärt die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin: Bevor individuelle Arbeitszeiten ausgedehnt werden, sollten zunächst stets arbeitsorganisatorische Maßnahmen geprüft werden. Ist eine Ausweitung der Arbeitszeit dennoch notwendig, sollte diese möglichst geringgehalten und auf mehrere Beschäftigte verteilt werden. Es gilt, möglichst überlange Arbeitszeiten (zehn und mehr Stunden pro Tag) an vielen aufeinanderfolgenden Tagen zu vermeiden und regelmäßige Ruhetage einzuplanen. Für die Erholung der Beschäftigten sind dabei mindestens zwei aufeinanderfolgende Ruhetage zu empfehlen. Insbesondere in belastenden Situationen gilt darüber hinaus, gesetzliche Pausen nicht zu vergessen und weitere Kurzpausen zu gewähren.