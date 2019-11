Das Berufsschulzentrum Hermsdorf-Schleiz-Pößneck lädt am 23. November zum Tag der offenen Tür an den Standort nach Hermsdorf ein

Offene Türen im Berufsschulzentrum Hermsdorf

Am Samstag, 23. November, lädt das Berufsschulzentrum Hermsdorf-Schleiz-Pößneck am Standort Hermsdorf in der Rodaer Straße 45 alle Interessierten zum Tag der offenen Tür ein, teilt die Berufsschule mit. Zwischen 10 und 13 Uhr könne sich jeder im Hauptgebäude und Werkstattkomplex umschauen und informieren, in welchen Berufsfeldern die Schule eine praxisbezogene Ausbildung anbietet.

Schulleitung und Fachlehrer informieren über Ausbildungsangebote, Inhalte, Zugangsvoraussetzungen, Fördermöglichkeiten und Rahmenbedingungen. Schüler und Lehrer aus den verschiedenen Fachrichtungen zeigen typische Tätigkeiten der verschiedenen Ausbildungsbereiche, heißt es.

Alle Informationen unter www.sbsz-hsp.de und direkt unter .