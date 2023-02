10 Kilo Marihuana, 15.000 Euro Bargeld, selbstgebaute Waffen: Polizei nimmt mutmaßliche Drogenhändler fest

Meuselwitz/Altenburg. Nach umfangreichen Ermittlungen hat die Polizei im Altenburger Land und in Sachsen drei mutmaßliche Drogenhändler festgenommen. Gegen die Männer wurden Haftbefehle erlassen.

Nach Festnahmen in Ostthüringen und Sachsen sind gegen drei mutmaßliche Drogenhändler Haftbefehle erlassen worden. Wie die Polizei mitteilt, haben Geraer Kriminalbeamte bereits am 2. Februar 2023 gegen 18 Uhr vor einem Einkaufsmarkt in der Poderschauer Gasse in Meuselwitz (Altenburger Land) einen 50-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Sowohl bei dem Mann selbst als auch bei der anschließenden Durchsuchung eines Gartens in einer Meuselwitzer Gartenanlage, stellten die Polizisten mehr als acht Kilogramm Marihuana sowie 15.000 Euro Bargeld und diverse selbstgebaute Waffen sicher. Auch eine CO2-Waffe, die der 50-Jährige in der Gartenlaube postiert hatte, wurde beschlagnahmt.

Im weiteren Verlauf des Einsatzes, dem umfangreiche und langanhaltende Ermittlungen zu Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz vorausgegangen seien, gelang es im Altenburger Raum einen 40 Jahre alten Komplizen sowie in Sachsen einen weiteren Tatverdächtigen (43) festzunehmen. In diesem Zusammenhang wurden auch eine Wohnung und ein Firmengelände im Bereich Leipzig durchsucht. Hier fanden die Ermittler weitere zwei Kilogramm Cannabis und beschlagnahmten diese.

Die drei festgenommenen Männer waren am Folgetag dem Haftrichter vorgeführt worden, der gegen alle Haftbefehl erließ, so dass sie in eine Justizvollzugsanstalt überführt wurden. Die Kriminalpolizei Gera ermittelt wegen bewaffneten Handels mit nicht geringen Mengen von Betäubungsmitteln.

