1000 Solarmodule für 20.000 Euro im Landkreis Sömmerda gestohlen

Sömmerda. Unbekannte haben in Straußfurt mehrere Module einer Solaranlage geklaut. Außerdem vermeldet die Polizei noch folgende Meldungen für den Landkreis Sömmerda.

1000 Solarmodule für 20.000 Euro gestohlen

In einem Ortsteil von Straußfurt entwendeten unbekannte Täter über 100 Solarmodulplatten. Dazu schnitten sie den Zaun eines Solarparks auf, um auf das Gelände zu gelangen. Anschließend demontierten sie die Modulplatten und lehnten sie zum Abtransport an den Zaun. Bei der Anzeigenaufnahme am Mittwoch fanden die Beamten noch mehrere Module, die nicht abtransportiert wurden. Der Wert der gestohlenen Platten wird auf über 20.000 Euro geschätzt.

Am Zaun entstand ein Schaden von knapp 200 Euro. Die Kriminalpolizei kam zur Spurensuche an den Tatort und nahm eine Anzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf.

In Kirche eingebrochen

Mittwoch wurde bei der Polizei in Sömmerda der Einbruch in eine Kirche zur Anzeige gebracht. Langfinger hatten es zwischen dem 27. und 28. März auf die Kollekte einer Kirche in Gebesee abgesehen. Dazu hebelten sie eine Tür auf und verschafften sich so Zutritt in das Gotteshaus. Anschließend entnahmen sie aus der Kollekte eine kleinere Menge Bargeld. Der Sachsachen wurde auf 50 Euro beziffert. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

