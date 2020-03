102 Mal zu schnell – Polizei kontrolliert über 1600 Fahrzeuge

Die Polizei kontrollierte in Thüringen am vergangenen Freitag die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer.

Von über 1600 Fahrzeugen kontrollierte die Polizei die Geschwindigkeit am vergangenen Freitag in Förtha im Wartburgkreis und in Gotha.

Förtha/Gotha Wie die Polizei am Montag mitteilt, kontrollierte sie am vergangenen Freitagvormittags in der Parkstraße von Gotha die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer. Währenddessen passierten über 700 Fahrzeuge die Kontrollstelle, wovon 24 schneller als die hier erlaubten 50 km/h fuhren. Das Fahrzeug mit der höchsten Überschreitung wurde mit 90 km/h gemessen. Neben einem hohen Bußgeld erwartet denjenigen auch ein Fahrverbot.

200 Fahrzeuge mehr wurden von der Polizei dann am Nachmittag in Förtha im Wartburgkreis kontrolliert. Von den 900 Fahrzeugen welche die 50er Zone in der Frankfurter Straße passierten, waren 78 zu schnell unterwegs. Beim schnellsten zeigte das Messgerät 78 km/h.