13-Jährige aus Erfurt wird vermisst

Wie die Polizei informiert wurde Celine letztmalig am Mittwochabend gegen 17.30 Uhr an ihrer Wohnanschrift in Erfurt gesehen und ist seitdem spurlos verschwunden.

Celine ist

etwa 162 cm groß,

hat eine normale Figur und eine helle Hauttönung,

ihr blondes Haar ist schulterlang und an der Stirn zu einem Pony geschnitten.

Das Foto zeigt die aus Erfurt stammende 13 Jahre alte Celine Langenhan. Foto: Landespolizeiinspektion Erfurt

Als Celine zuletzt gesehen wurde trug sie

einen dunkelblauen Pullover mit der Aufschrift „Ellesse“,

eine blaue Jeanshose sowie graue Schuhe („Chucks“),

sowie einen olivgrünen Rucksack mit der Aufschrift „adidas“.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Celine machen kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.