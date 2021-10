13-jährige Ladendiebin - Frau will Taxifahrt aus Bayreuth nicht bezahlen - Hund fällt Frau an

Jena / Eisenberg. Die Polizei meldet für Jena und den Saale-Holzland-Kreis diese Vorfälle, darunter zwei besonders dreiste Frauen.

13-jährige Ladendiebin

Eine 13-Jährige wurde am Montagnachmittag beim Diebstahl erwischt. Das Mädchen befand sich in einer Drogerie Unterm Markt in Jena. Hier entnahm sie Nahrungsmittel aus dem Warenträger und verstaute diese im Anschluss in ihrem Rucksack. Danach passierte die 13-Jährige den Kassenbereich des Geschäftes, ohne jedoch zu bezahlen. Ein Erziehungsberechtigter holte das Mädchen dann bei der Polizei ab, nachdem diese eine Anzeige wegen Diebstahls aufgenommen hatten.

Rote Ampel überfahren und Unfall gebaut

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem VW und einem Caddy kam es am Montagnachmittag in der Rudolstädter Straße/ Ecke Grenzstraße in Jena. Der Caddy-Fahrer fuhr auf der Osmaritzer Straße in Richtung Rudolstädter Straße. An der Ampel missachtete der 35-jährige Fahrer allerdings das Rotlicht und fuhr auf die Rudolstädter Straße auf. Der vorfahrtberechtigte VW, welcher zeitglich stadteinwärts aus Richtung Göschwitz fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Caddy-Fahrer wurde leicht verletzt.

In Apotheke eingebrochen

Unbekannte sind am Wochenendes gewaltsam in eine Apotheke in Schkölen eingedrungen und haben Bargeld entwendet. Der oder die Täter öffneten gewaltsam das Türschloss und verursachten dadurch einen Schaden von etwa 100 Euro. Im Inneren öffneten der oder die Täter mehrere Schränke und entnahmen Bargeld in Höhe von über 500 Euro. Nach ersten Erkenntnissen wurden keine medizinischen Produkte oder Arzneimittel durch die Unbekannten mitgenommen.

Hab und Gut auf Straße verloren

Montagmorgen meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und teilte mit, dass ihm soeben ein Fahrzeug mit Anhänger aus Richtung Gernewitz in Richtung Stadroda entgegenkam. Vom Anhänger seien diverse Einrichtungsgegenstände heruntergefallen und würden nun verteilt auf der Fahrbahn liegen. Polizeibeamte und das Straßenbauamt mussten die Fahrbahn beräumen und säubern. Die Einrichtungsgegenstände wurden teilweise auf den Fußweg gestellt, damit die Fahrbahn wieder befahrbar wurde. Hinweise auf den Eigentümer der verlorenen Umzugsgüter liegen aktuell nicht vor.

Frau wollte Taxifahrt von Bayreuth nicht bezahlen

Dass man eine Dienstleistung in Anspruch nimmt, mit dem Wissen diese nicht zu bezahlen, ist recht dreist und darüber hinaus strafbar, heißt es bei der Polizei. Wie sich eine 37-Jährige am Montag in Stadtroda verhalten hat, war aber dann an Dreistigkeit kaum zu überbieten. Die Frau ließ sich von einem Taxi von Bayreuth nach Stadtroda fahren. Die Rechnung von über 250 Euro jedoch wollte sie nicht begleichen. Denn dort angekommen stieg sie aus und begab sich in ein Mehrfamilienhaus in der Straße des Friedens in der Annahme, dass ihre Tat verborgen bleibt.

Der geprellte Taxifahrer beharrte jedoch auf den Betrag und wartete vor dem Wohnhaus. Schlussendlich konnte die Frau, welche bei einer Freundin in der Wohnung war, mit der Situation konfrontiert werden. Somit resultierte aus der Taxifahrt nicht nur der offene Geldbetrag, sondern auch ein Ermittlungsverfahren.

Hund fällt Frau an und beißt sie in die Beine: Halterin hinterlässt falsche Angaben

Wie der Ehemann einer 77-Jährigen am Montag der Polizei mitteilte, wurde seine Frau auf dem Heimweg von einem Hund angefallen und gebissen. Die Frau befand sich zwischen 14 Uhr und 15 Uhr auf dem Rückweg von einem Supermarkt in Hermsdorf. Auf dem Fußweg hinter dem Grünstädter Platz, parallel zur Autobahn A9, kam der Frau eine Hundehalterin entgegen, die ihren Vierbeiner an der langen Leine hielt.

Als der Hund, vermutlich ein Schäferhund, die Frau erblickte, riss sich dieser los und biss die 77-Jährige in die Beine, sodass diese verletzt ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Hundehalterin hinterließ ihre vermeintlichen Daten. Wie sich aber im Nachgang herausstellte, waren die Angaben der dreisten Besitzerin falsch.

Abgekommen und abgehauen

In Geisenhain hat ein Unbekannter einen Zaun beschädigt. Am Abzweig nach Neustadt/Kahla kam der Unbekannte mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und kollidierte sowohl mit dem Zaun einer 87-Jährigen, als auch mit zwei Verkehrszeichen, welche ebenfalls durch den Zusammenstoß beschädigt wurden. Anschließend flüchtete der Fahrer in unbekannte Richtung. Hinweise auf den Verursacher liegen aktuell nicht vor.

