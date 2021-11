13-jähriger Radfahrer verletzt - Zeugen zu Verkehrsunfall in Heringen gesucht

Heringen/Helme Die Polizei sucht Augenzeugen zu einem Unfall, der sich am Freitag in Heringen im Kreis Nordhausen ereignete. Eine BMW-Fahrerin kollidierte mit einem Jungen auf einem Fahrrad.

Die Polizei sucht zu einem Verkehrsunfall am vergangenen Freitag, den 29. Oktober, bei dem ein Jugendlicher verletzt wurde, Zeugen. An dem Freitagnachmittag, gegen 15.40 Uhr, befuhr laut Polizei ein dreizehnjähriger Junge mit seinem roten Mountainbike einen Gehweg an der Straße der Einheit, aus Richtung Uthleben in Richtung Zentrum.

Im Bereich der Einmündung der Brauhausstraße kam es dabei zu einem leichten Zusammenstoß, mit einem aus der Brauhausstraße kommenden grauen BMW SUV. Der BMW kollidierte zwar nur ganz leicht mit dem jungen Radfahrer, trotzdem fiel dieser zu Boden und verletzte sich leicht. Am Fahrrad entstand augenscheinlich kein Sachschaden. Die unbekannte Fahrerin des BMW stieg aus, sprach mit dem Jungen und verließ, jedoch ohne die Polizei zu rufen oder ihre Personalien zu hinterlassen, die Unfallstelle.

Der Junge fuhr dann weiter und die Polizei wurde erst später darüber informiert. Wer war Zeuge des Verkehrsunfalles? Wer kann Hinweise auf die Fahrerin des grauen SUV der Marke BMW geben? Zeugen können sich an die Polizei Nordhausen unter 03631/960 wenden.

