14-Jährige verursacht in Tambach-Dietharz Unfall mit Transporter

Tambach-Dietharz. In Tambach-Dietharz hat eine 14-Jährige einen Unfall mit einem Transporter verursacht. Zuvor war auch ihr 10-jähriger Bruder damit gefahren.

Zu einem Verkehrsunfall wurde die Polizei am Samstagabend in Tambach-Dietharz im Landkreis Gotha gerufen. Wie die Polizei informierte, war dort ein Transporter auf einem Parkplatz beim Rückwärtsfahren in ein anderes Auto gefahren. Eine Frau sollte die verantwortliche Fahrerin des Transporters gewesen sein.

Vor Ort stellte sich auf Grund von Zeugenaussagen dann aber heraus, dass ein 14-jähriges Mädchen das Fahrzeug fuhr und auch den Unfall mit Sachschaden verursachte. Außerdem fand die Polizei heraus, dass der 10-jährige Bruder des Mädchens ebenfalls den Transporter zuvor gefahren haben soll.

Da dies mit Wissen des Vaters geschah, werde nun gegen ihn wegen des Ermächtigens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Zum Glück gab es bei dem Unfall keine Verletzten. Die Polizei in Gotha hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Zeugen, welche Beobachtungen zum Unfallhergang gemacht haben und der Polizei noch nicht bekannt sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0156500/2021 zu melden.

