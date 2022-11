15.000 Euro Schaden: Unbekannte brechen in Kindelbrück in Supermarkt ein

Kindelbrück. Die Einbrecher hatten es vor allem auf Tabakwaren abgesehen.

Unbekannte sind am Samstagabend (26.11.2022) gegen 20.30 Uhr in einen Supermarkt in Kindelbrück eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, hätten die Täter eine Sicherheitstür und einen Glasschrank beschädigt, um an ihre Beute zu gelangen. Obwohl der Alarm ausgelöst wurde, sei den Einbrechern unerkannt die Flucht gelungen.

Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 15.000 Euro. Abgesehen hätten es die Einbrecher auf Tabakwaren. Der Wert ihrer Beute beträgt rund 8000 Euro. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren in dem Supermarkt und ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

NEU! Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.