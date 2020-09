15-jährige Mopedfahrer bei Verkehrsunfällen verletzt

Am Sonntag kam es im Kyffhäuserkreis gleich zu zwei Unfällen, in die minderjährige Mopedfahrer verwickelt waren. Am Sonntagnachmittag gegen 14.30 musste ein Jugendlicher mit seinem Moped in der Kyffhäuserstraße vor einem Fußgängerüberweg notbremsen. Er war nach Angaben der Polizei zu Fall gekommen, hatte sich aber nur leicht verletzt.

Gegen 16.15 Uhr passierte dann auf der Landstraße zwischen Berka und Bendeleben ein weiterer Verkehrsunfall. Am Abzweig nach Bendeleben hatte ein 15-jähriger Mopedfahrer bremsen wollen und die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er sei in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert.

Der jugendliche Fahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.

