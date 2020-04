Ein junger Mann auf einem Moped ist in Saalfeld schwer verletzt worden (Symbolfoto).

Saalfeld. Ein 15-Jähriger ist bei einem Unfall in Saalfeld schwer verletzt worden. Er wich einem Auto aus, das ihm entgegenkam. Die Polizei sucht Zeugen.

15-jähriger Mopedfahrer wird schwer verletzt – Er wich unbekanntem Fahrzeug aus

Ein 15-jähriger Mopedfahrer ist bei einem Unfall in Saalfeld schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Samstag mitteilt, war der 15-Jährige am Gründonnerstag gegen 12.15 Uhr in der Verlängerung der Roten-Berg-Straße von Köditz nach Gorndorf unterwegs. Als ihm mittig ein Auto entgegenkam, wich der Mopedfahrer nach links aus, blieb dann im Maschendrahtzaun hängen und kam zu Fall.

Der junge Fahrer liegt seit dem schwer verletzt im Krankenhaus.

Bei dem entgegenkommenden Auto soll es sich um einen schwarzen Audi mit SLF-Kennzeichen handeln. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

