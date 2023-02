Verhängnisvolle Fahrt: 16-Jähriger in Nordhausen betrunken, zu schnell und ohne Helm unterwegs

Nordhausen. Betrunken, zu schnell und ohne Helm ist ein 16-Jähriger in der Nacht zum Freitag mit seinem Moped in Nordhausen unterwegs gewesen. Er stürzte und verletzte sich dabei schwer am Kopf.

Ohne Helm war Freitagnacht gegen 0.30 Uhr ein 16-Jähriger mit einem Moped auf der Barbarossastraße in Richtung Hallesche Straße unterwegs. Er war zudem erheblich betrunken und hatte noch dazu seine Fahrweise nicht den Verkehrsverhältnissen entsprechend angepasst, so dass er stürzte und auf einem Grünstreifen liegend von Passanten gefunden wurde. Da er keinen Schutzhelm trug, zog er sich Verletzungen am Kopf zu.

Das Moped war zudem nicht zugelassen, am Fahrzeug war ein anderes Kennzeichen angebracht. Nach Einschätzung der Polizei verfügte das Moped über bauliche Veränderungen, wodurch die Betriebserlaubnis erloschen sei und sich der Verdacht erhärtete, dass die Fahrerlaubnisklasse für dieses Fahrzeug nicht berechtigt sei.

Das Moped und der Führerschein wurden sichergestellt. Dem 16-Jährigen wurde Blut abgenommen und er zur medizinischen Versorgung in ein Klinikum gebracht.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.