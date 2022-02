16-Jähriger schrottet im Altenburger Land Auto der Eltern

Gößnitz. Ein 16-Jähriger hat im Altenburger Land das Auto seiner Eltern geschrottet. Der Versuch, die Sache zu vertuschen, macht es für den Jugendlichen noch schlimmer.

Am Freitag wurden Beamte der Polizeiinspektion Altenburger Land zu einem Diebstahl eines VW Golf nach Naundorf bei Gößnitz gerufen. Laut Polizei habe ein 16-Jähriger den Diebstahl des Wagens gemeldet, während seine Eltern im Urlaub waren.

Noch am selbem Tag sollten sich jedoch die wahren Hintergründe zum Verschwinden des elterlichen Wagens herausstellen, als nach Bürgerhinweisen der Golf unweit des Elternhauses auf einem landwirtschaftlichen Weg mit erheblichen Schäden gefunden wurde.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Thüringen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Zweifel an der Geschichte des 16-Jährigen sollte sich in den weiteren Ermittlungen bestätigen, als er in einer erneuten Befragung schließlich die wahren Hintergründe zugab. Der Jugendliche nutzte zusammen mit zwei weiteren Freunden im Alter von 15 und 16 Jahren die Abwesenheit der Eltern, um Spritztouren mit dem Golf zu machen.

Mal davon abgesehen, dass keiner der Jugendlichen über die notwendige Fahrerlaubnis verfügte, ging die Spritztour schief und endete letztlich bei einem Unfall am Baum. Glücklicherweise wurde niemand verletzt und die Jugendlichen kamen mit dem Schrecken davon.

Die drei müssten sich nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. Zudem gebe es gegen den 16-Jährigen noch ein Ermittlungsverfahren wegen Vortäuschen von Straftaten, da mit dem gemeldeten Diebstahl die ungenehmigten Fahrten und der Unfall vertuscht werden sollten, hieß es am Sonntag von der Polizei.