Jugendlicher soll elfjährigen Jungen in Bad Blankenburg missbraucht haben

Bad Blankenburg. Ein 16-Jähriger soll am vergangenem Samstag in Bad Blankenburg einen 11-Jährigen sexuell missbraucht haben. Das ist bisher bekannt.

Ein 16-Jähriger soll sich am vergangenen Samstag in Bad Blankenburg an einem 11-Jährigen vergangen haben. Die Staatsanwaltschaft Gera ermittelt wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs eines Kindes, wie ein Sprecher am Dienstag mitteilte. Zuvor hatte der MDR Thüringen darüber berichtet.

Sowohl Täter als auch Opfer sollen laut Medienbericht in der Kinder- und Jugendeinrichtung "Pädagogium Schwarzatal" in Bad Blankenburg (Kreis Saalfeld-Rudolstadt) leben. Der 16-Jährige befinde sich in Untersuchungshaft, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Wie der MDR berichtete, wird der 16-jährige Täter nicht wieder in die Einrichtung zurückkehren. Der betroffene Elfjährige befinde sich derzeit bei seiner Familie. Er soll demnächst aber wieder im "Pädagogium" betreut werden. Dort soll der Fall aufgearbeitet werden. Außerdem könnten bei Bedarf Psychologen für Gespräche aufgesucht werden. Laut Sozialwerk ist es der erste Fall dieser Art in der Einrichtung.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.