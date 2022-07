17 Feuerwehren löschen Feldbrand bei Kleinfurra

Etwa zehn Hektar standen bei Kleinfurra in Flammen.

Kleinfurra. 100 Einsatzkräfte im Kampf gegen die Flammen. Auch das Technische Hilfswerk unterstützt die Feuerwehren.

Zu einem Feldbrand kam es am Dienstag zwischen Kleinfurra und Großfurra. Das betroffene Getreide konnte nicht gerettet werden. Das Feuer griff auch auf ein Biotop in der Kiesgrube über, das ebenso ausbrannte. Etwa zehn Hektar standen in Flammen. Im Einsatz waren insgesamt 100 Kräfte aus 17 Feuerwehren. Das Technische Hilfswerk (THW) unterstützte sie mit einem Wasserfass. Die Wasserversorgung war nur über einen Pendelverkehr möglich. Die Landstraße zwischen Groß- und Kleinfurra war vier Stunden voll gesperrt.