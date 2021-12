17-Jähriger klettert in Sömmerda auf Zug und gerät an Starkstromleitung

Sömmerda. In Sömmerda wurde ein Jugendlicher lebensbedrohlich verletzt, nachdem er auf einen Zug kletterte und in die Starkstromleitung geriet.

Im Landkreis Sömmerda ist ein 17-Jähriger lebensbedrohlich verletzt worden, als er auf einen Zug geklettert und an eine Starkstromleitung geraten ist. Der Jugendliche hielt sich am Dienstagabend zusammen mit Freunden am Bahnhof in Sömmerda auf. Nachdem er einen Stromschlag bekommen hatte stürzte er vom Wagon, wie eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch mitteilte. Über die Deutsche Bahn wurde eine sofortige Abschaltung der Oberleitungen sowie die Sperrung des Bahnhofes veranlasst.

Der 17-Jährige erlitt demnach schwerste Verbrennungen und musste noch vor Ort künstlich beatmet werden. Anschließend wurde er ins Krankenhaus gebracht. Seine Freunde seien ebenfalls zu einer seelsorgerischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden. Der Bahnhof Sömmerda und die durch ihn verlaufenden Bahnstrecken waren durch den Rettungseinsatz für eine Stunde gesperrt.

