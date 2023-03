18-Jähriger in Sondershausen plötzlich hinterrücks angegriffen und verletzt

Sondershausen. Ein 18-Jähriger ist in Sondershausen bei einem unvermittelten Angriff im Gesicht und am Kopf verletzt worden und musste im örtlichen Klinikum behandelt werden.

Ein 18-Jähriger betrat Mittwochabend in der Sondershäuser Bebrastraße einen Fußgängerüberweg. In diesem Moment näherte sich laut Landespolizeiinspektion Nordhausen eine unbekannte Person von hinten an, schlug mit einem unbekannten Gegenstand auf den Mann ein und flüchtete dann. Der 18-Jährige wurde am Kopf und im Gesicht verletzt und im örtlichen Klinikum behandelt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Zeugen, die sich gegen 20.20 Uhr in der Bebrastraße aufgehalten und die Tat gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kyffhäuser unter der Telefonnummer 03632/6610 zu melden.

