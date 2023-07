19-Jähriger bei Motorradunfall im Weimarer Land schwer verletzt

Magdala. Im Weimarer Land wurde ein 19-Jähriger bei einem Unfall schwer verletzt. Sein Motorrad prallte gegen eine Hauswand.

In Magdala im Weimarer Land wurde am Donnerstagabend ein Motorradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt. Wie die Polizei am Freitag informierte, habe der 19-Jährige die Kontrolle über sein Motorrad verloren, als er einem Tier ausweichen wollte. Bei dem Sturz habe er sich schwere Verletzungen zugezogen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Das Motorrad sei bei dem Unfall gegen eine Grundstücksmauer geprallt. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 19-Jährige gar nicht mit dem Motorrad hätte fahren dürfen, da er keine entsprechende Fahrerlaubnis gehabt habe.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.