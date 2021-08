19-Jähriger greift Rettungsdienst an und demoliert teure Technik

Hildburghausen. Ein junger Mann hat in Südthüringen Sanitäter angegriffen, die sich um ihn kümmern wollten. Doch nicht nur die Rettungskräfte gerieten ins Visier – auch teure Technik war nicht sicher.

Ein 19-jähriger Mann hat am Dienstagabend in Hildburghausen für Aufregung gesorgt. Laut Polizei hatte er gegenüber Zeugen angegeben, gesundheitliche Probleme zu haben. Daraufhin verständigten diese den Rettungsdienst. Als die Sanitäter schließlich eintrafen und sich um den 19-Jährigen kümmern wollten, griff dieser aus heiterem Himmel an. Doch nicht nur die Rettungskräfte gerieten ins Visier, auch die teure Technik war nicht sicher.

Der 19-Jährige beschädigte einen Defibrillator und konnte erst durch hinzugerufene Polizisten beruhigt werden. Der deutlich alkoholisierte Mann wurde ins Krankenhaus begleitet und erhält nun mehrere Anzeigen. Die Sanitäter blieben unverletzt.

