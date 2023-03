19-Jähriger rennt bei Eiseskälte nackt durch Sömmerda – Polizei sucht mit Hund und Hubschrauber

Ein 19-Jähriger ist in Sömmerda im Drogenrausch nackt durch die Stadt gelaufen und dann verschwunden.

Am Sonntagmorgen gegen 3 Uhr beobachteten Zeugen in Sömmerda einen nackten Mann, der in der Langen Straße in Richtung Markt rannte. Dort verlor sich seine Spur.

Die Polizei setzte bei der Suche einen Hubschrauber und Fährtenhund ein, konnte den Mann aber nicht finden. Auch in seiner Wohnung hielt sich der 19-Jährige nicht auf. In seinem Zimmer fanden die Beamten jedoch Drogen.

Gegen 6.45 Uhr kam der 19 Jährige eigenständig zu seiner Wohnung zurück. Er war laut Polizei tatsächlich nackt, unterkühlt und stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Er wurde ins Krankenhaus Sömmerda gebracht. Eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde aufgenommen.

