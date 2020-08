21-Jähriger wird bei Raubüberfall verletzt - Einbruchsserie in Jena

Bei einem Raubüberfall in der Oberaue wurde ein 21-Jähriger am Montagabend mit einer Bierflasche verletzt. Er musste medizinisch versorgt werden. Wie die Polizei mitteilt, gesellten sich nahe der Skaterbahn insgesamt fünf Täter zu einer Gruppe von vier Personen, um ihnen Betäubungsmittel zu verkaufen. Als die vier Personen abgelehnt haben, habe sich ein verbaler Streit entwickelt, der schnell eskaliert sei.

Zwei Personen der Tätergruppe haben einen 21-Jährigen gezielt mit einer Bierflasche angegriffen. Gleichzeitig haben die Täter versucht, dem Mann seine Bauchtasche zu entreißen. Die drei anderen Täter haben derweil einen weiteren Rucksack gestohlen sowie ein Fahrrad beschädigt.

Durch eine umfangreiche Fahndung konnten ein 17- und ein 21-Jähriger von insgesamt fünf Tätern vorläufig festgenommen werden.

Einbruchsserie in Kleingartenanlage in Jena

Am Wochenende haben sich Unbekannte zu insgesamt vier Gartenlauben in der Kleingartenanlage „An der Feldscheune“ in Jena gewaltsam Zutritt verschafft und Diebstahl begangen. Laut Polizeiangaben hatten die Täter überwiegend elektronische Geräte im Gesamtwert von etwa 2.000 Euro entwendet.

Die Täter seien nach ihrer Tat unbemerkt geflohen. Die Polizei ermittelt zu den Einbruchsfällen.

