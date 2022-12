23-Jähriger zuletzt in Büttstedt gesehen

Büttstedt Zuletzt wurde der Vermisste in seinem Elternhaus in Büttstedt gesehen. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Vermisst wird seit dem 23. September der 23-jährige Lucas Reinhardt. Zuletzt wurde er in seinem Elternhaus in Büttstedt gesehen, welches er in Folge einer Streitigkeit verlassen hat. Seither gab es keinen Kontakt mit den Eltern.

Herr Reinhardt wird wie folgt beschrieben:

- ca. 195 cm groß

- schlanke Gestalt

- dunkle Haare

- Bart- und Brillenträger

Der Vermisste studierte und lebte im Raum Göttingen. Lucas Reinhardt wird gebeten sich bei seinen Eltern melden. Wer Hinweise zu Aufenthalt von Lucas Reinhardt geben kann, wird gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

